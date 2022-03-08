4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,



5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),



6. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,



7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak...