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OGM kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? OGM kura çekimi ne zaman?

OGM kura sonuçları bir kez daha günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri durumunda bulunuyor. Yurt genelindeki binlerce vatandaş; kura çekiminin ne zaman yapılacağını ve sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

30.04.2022 - 17:21 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Orman Genel Müdürlüğü OGM personel alımı sonuçları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanacak. Yaklaşık 5 bin personelinin alınacağı Orman Genel Müdürlüğü sonuçlarına e-devlet üzerinden ve ya isealim.ogm.gov.tr sayfasından öğrenilecek...

     

  • OGM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    28 Nisan Perşembe günü OGM 5 bin işçi alımı kura çekimi Bursa'da gerçekleşirken Denizli'de 5 Mayıs, ve Adana'da ise 29 Mayıs'ta gerçekleşecek. İllere göre özel takvim çıkarılan OGM kura çekiminde Orman Genel Müdürlüğüne bağlı olan il müdürlükleri duyuruları baz alınacak.

  • İL İL OGM KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

     

  • OGM KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    OGM kura sonuçları il il olarak açıklanmaya devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden açıklanan sonuçlar aynı yerden sorgulanıyor. Kura çekimi yapılan illerde sonuçlar hazırlanıyor, diğer illerdeki sonuçlar için de son tarih verildi.

    Yapılan açıklamada "Noter huzurunda çekilen kura sonuçları 08/05/2022 tarihine kadar Bölge Müdürlüğümüz web sayfasında ilan edilecektir." Denildi.

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