OGM KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



OGM kura sonuçları il il olarak açıklanmaya devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden açıklanan sonuçlar aynı yerden sorgulanıyor. Kura çekimi yapılan illerde sonuçlar hazırlanıyor, diğer illerdeki sonuçlar için de son tarih verildi.



Yapılan açıklamada "Noter huzurunda çekilen kura sonuçları 08/05/2022 tarihine kadar Bölge Müdürlüğümüz web sayfasında ilan edilecektir." Denildi.