İHA

İstanbul'da oyun salonu işleten oğlu Onur Karamemiş'i haraç çetesinin öldürdüğünü iddia eden baba, katillerin bulunmasını istedi.

İddiaya göre, Avcılar'da oyun kafesi işleten Onur Karamemiş (28),bir süre önce haraç çetesi tarafından tehdit edilmeye başlandı. Araçlarına şüpheli kişi ya da kişiler tarafından zarar verilen Karamemiş, geçen perşembe gecesi saat 23.40 sıralarında haraç vermediği için sinirlendiği iddia edilen kişiler tarafından Esenyurt'taki aracıyla evine giderken E-5 Haramidere TEM bağlantı yolu yol ayrımında silahla vuruldu. Ağır yaralanan Karamemiş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

'KAMERA GÖRÜNTÜSÜ YOK DİYE OYALIYORLAR'

Oğlunun evine giderken öldürüldüğünü söyleyen baba Osman Karamemiş, şüphelilerin yakalanmasını istedi. Baba Karamemiş, "Virajın ağzında oğlumun önünü kesip, küfürler ediyorlar. Sıkıştırdıkları oğluma 3 kere ateş edip, öldürüyorlar. Polise gittim, daha insanlar yakalanmadı. Burada bir sürü kamera var. Kamera görüntülerini ben kendi gücümle buldum. Buradan yetkililere sesleniyorum, benim oğlumun katilini bulun. Ben 5 gündür acı içinde yanarken 'kamera görüntüsü yok' diyerek beni oyalıyorlar. Arabalarımızı daha önce defalarca kez 'bana haraç ver' diyerek kurşunladılar" dedi.

DAHA ÖNCEKİ OLAYLAR KAMERADA

Öte yandan, Onur Karamemiş'in öldürülmesi süreciyle ilgili olduğu iddia edilen ve daha önceki aylarda çekildiği söylenilen cep telefonu ve güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir araç, arkasındaki polis arabasına rağmen araçlara çarparak kaçıyor. Bir diğer görüntüde ise Karamemiş, yanında polis olmasına rağmen bir kişi tarafından darp ediliyor.