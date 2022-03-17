Efe’nin serbest bırakıldığını öğrenen Melike, İlyas ve Ceren bir kez daha sarsılıyor. Efe’nin evine döndüğü tanıtımda Demet, küçük çocuğu görmek için gittiğinde evden kaçtığını öğreniyor.

MELİKE VE EFE KARŞI KARŞIYA!

Zeynep ve Tuğrul her yerde Efe’yi aramaya başlarken Efe, elinde çiçeklerle Melike’nin kapısını çalıyor. Efe ve Melike’nin karşı karşıya geleceği anlar şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

OĞLUM’UN ALTINCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Olay gününde Kaan’ın ağaçtan düştüğü Efe’nin ise Kaan kendine gelmeyince korkup kaçtığı gözler önüne serilirken Efe gittikten bir süre sonra Kaan’ın kendine gelmesi seyirciyi şoke etti. Bu sırada küçük çocuğu uzaktan başka birinin izlediği dikkat çekerken bu anlar yeniden “Kaan’ın katili kim?” sorusunu gündeme getirdi. Efe, heyet karşısında bir yandan babasının söylediklerini düşünüp bir yandan İlyas’ı hatırlarken korkudan tek kelime edemedi.

Efe’nin sessizliğinin ardından heyet, Efe’nin akıl sağlığının yerinde olduğu kararını verdi. Heyetten çıkan sonucu hastanede öğrenen İlyas’ın eve gelip ailesine haber verdiği sırada Zeynep ile Melike yüzleşiyordu. O sırada sonucu duyan Zeynep, oğlu doğru olan şeyi yaptığı için sevinirken Tuğrul çıkan karar yüzünden öfkeliydi. Avukatları ise savcıya tutuksuz yargılama için dilekçe verebileceklerini söyledi.

Tuğrul, çıkan kararın ardından Zeynep’in Efe’ye mektup gönderdiğini öğrenirken bu durum ikili arasındaki gerilimi daha da yükseltti. Zeynep evi terk etti ve boşanmaya karar verdiler. Tuğrul soluğu sevgilisi Işıl’ın yanında alırken Zeynep’in de eşyalarını toplayıp Işıl’a gelmesi ortalığı karıştırdı. Tuğrul, Zeynep’e görünmeden evden kaçmayı başardı. Avukattan boşanmalarının davayı olumsuz etkileyeceğini öğrenen Tuğrul, Zeynep’ten özür diledi ancak Zeynep affetmedi. Ceren’in partide sarhoşken çekilen videosu tüm okulda yayılınca genç kız zor durumda kaldı.

Savcının Efe’yle ilgilenme süresinin azaldığı konusunda uyarılan Demet Efe’den açıkça olay günü olanları anlatmasını istedi. Hapishanede geceleri uyuyamayan, gündüzleri ise çocukların zorbalığına maruz kaldığı için dinlenemeyen Efe ise güçten düşmesi sebebiyle Demet’e olanları anlatmak istese de anlatamadı. Efe, tam Kaan’ın ağaca çıktığından bahsettiği sırada bayıldı. Kaan’ın ormanda ağaca çıktığını duyan Demet ise şüphelenmeye başladı. Savcı, Demet ve Sedat’la görüşüp Efe’nin avukatının dilekçe verdiğinden bahsetti. Demet ise Efe’nin salınması gerektiğini söyledi. Ceren için evliliğini sürdüren ve eşinin yüzüne bakmayan İlyas’ın işi bıraktığını Melike’ye söylemesi ikili arasındaki buzları biraz olsun eritirken Melike, her durumda İlyas’a destek olacağını gösterdi. Finalde iki ailenin de hayatını yeniden değiştirecek bir gelişme yaşandı. Efe serbest bırakıldı. Zeynep, oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşarken bu kararı duyan Melike ve İlyas’ın vereceği tepki merak konusu oldu.

‘Oğlum’ yeni bölümüyle 23 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de!