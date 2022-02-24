Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı, bir umut hikayesini anlatan dizi ‘Oğlum’un yeni bölümü oldukça heyecanlı anlara sahne oldu. İşte Oğlum'un 3. bölüm tek parça izleme linki ve özeti...

OĞLUM 3. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA!

OĞLUM’UN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Efe, İlyas ile ormanda karşılaşmalarının ardından büyük bir korku yaşarken karakolun önünde babasıyla karşılaştı. Küçük çocuk koşarak babasına sarılırken tam o sırada karakola getirilen İlyas da bu anlara şahit oldu. Tuğrul’la karşı karşıya gelen İlyas’ın çaresizliği yüreklere dokundu. Efe’nin olay yerinde yaşadıklarını öğrenen Tuğrul, polisleri suçlayıp şikayetçi olacağını söylerken Sedat’tan karşı hamle geldi.

Sedat, kanlı gömleği Zeynep’in teslim ettiğini söyledi ve Tuğrul’un ifadesini aldı. Tuğrul, tüm suçu karısının üstüne atarak Zeynep’in yalan söylediğini ifade etti. Yaşadığı korkuyu üzerinden atamayan Efe, Kaan’ı öldürmediğini söyleyerek ifadesini değiştirdi. Tuğrul, Zeynep’ten gömleği teslim ettiği için hesap sorarken ikili arasında yüzleşme yaşandı. Tuğrul’un Efe’nin doğmasını istemediğini söylemesi izleyenleri şoke etti. İlyas’ın tutuklandığını duyan Melike ve Ceren bir yıkım daha yaşarken Sedat, vicdanına karşı koyamayarak İlyas’ı serbest bıraktı.

Tuğrul’dan İlyas’ın Efe’ye saldırdığını duyan Zeynep ise hızla karakola giderek oğlunu eve götürmek istedi. Zeynep’i sakinleştirmek Sedat ve Demet için hiç kolay olmadı. Bu sırada Efe’nin fotoğrafları internete sızınca insanların tepkisiyle karşılaşan Zeynep ve Tuğrul giderek köşeye sıkıştı. Olayları öğrenen Canan, kızı Zeynep’e destek olmak için yanına gelirken Zeynep’in annesine karşı olan tavrı dikkat çekti. İkili arasındaki kırgınlığa dair ilk sinyaller verildi. Efe ailesiyle yaşadığı sorunları Demet’le paylaşmaya başladı. Babasının onu istemediğini duyduğunu, ailesinin yalan söylemesine üzüldüğünü söyleyen Efe anlattıklarıyla Demet’i derinden etkiledi.

Bu sırada gazeteciler Tuğrul’u arayarak aileyle konuşmak istedi. Canan ise bu durumu fırsata çevirerek Tuğrul ve Zeynep’in insanların karşısına çıkıp iyi bir aile profili çizerek oğullarının katil olmadığını savunmaları gerektiğini söyledi. Zeynep buna sıcak bakmasa da oğlu için Tuğrul ile birlikte açıklama yaptı. Açıklamalarında mutlu bir aile profili çizen Zeynep ve Tuğrul yalan söyledi. Onların yalan açıklamalarını dinleyen Demet ise videoyu Efe’ye izletti çünkü küçük çocuğun doğru olanı yapacağından emindi.

Ailesinin söylediği yalanları duyan Efe, kendisini görmeye gelen annesine kızarak yeniden Kaan’ı öldürdüğünü itiraf etti. Melike ve İlyas, Kaan’ın acısını yaşarken kızları Ceren’i ihmal ettiklerini fark etmedi. Yaşadıklarından bunalan ve çok üzülen Ceren, eve dönmeyerek herkese korku yaşattı. Kızlarını aramaya koyulan acılı anne baba, Ceren’i son anda sokaktaki bir adamın elinden kurtararak sağ salim bulmayı başardı. Bölümün finalinde Demet, Efe ile anlaşmayı ve ona bir adım daha yaklaşmayı başarırken sözleri akıllarda soru işaretleri yarattı. “Keşke her biri bu acıyla yaşamayı öğrendi diyebilseydim size. Ama olmadı, biri yapamadı…” diyen Demet’in bahsettiği kişi kimdi?

‘Oğlum’ yeni bölümüyle 2 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de!