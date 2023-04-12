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Oğlu olanlar daha hızlı yaşlanıyor

Yakın zamanda yapılan bir araştırma erkek çocuk yetiştirmenin beyin yaşını hızlandırdığını ortaya çıkardı.

Giriş: 12.04.2023 - 10:45 | Güncelleme: ABONE OL
Oğlu olanlar daha hızlı yaşlanıyor
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Bir erkek çocuk annesine ebeveynliğin nasıl gittiğini sorsanız muhtemelen çok zorlandığını söyleyecektir. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, erkek çocuk yetiştirmenin beyin yaşını da hızlandırdığını keşfetti.

Çalışma, 50 yaşın üzerindeki 13 binden fazla ebeveyni gözlemledi. Buldukları şey, en az bir oğlu olan ebeveynlerin bilişsel olarak daha hızlı yaşlandığıydı. Birden fazla oğlu olanlar, bilişsel yeteneklerini sadece kızı olanlardan bile daha hızlı kaybettiler. Araştırma, ABD ve Çekya'dan araştırmacılar tarafından gerçekleştirildi. Araştırma erkek ebeveynlerinin daha hızlı yaşlanmasının nedenini, erkeklerin etrafıyla kızlardan daha az ilgili olmalarına bağlıyordu. Bu da ebeveynlerinin daha kötü bir ruh sağlığına sahip olmalarıyla ilgili olabilirdi.

Çalışma, velilere matematik problemlerini çözmeleri ve onlara bir kelime listesi okutulmasıyla gerçekleştirildi. New York'taki Columbia Üniversitesi'nden araştırmacı olan Katrin Wolfova; “En az bir oğlu olan ebeveynler, hiç çocuğu olmayan ebeveynlere kıyasla daha hızlı bir bilişsel gerileme oranına sahipti. Araştırma sonucu, annelerde olduğu kadar babalarda da benzer eğilimler gözlemlediğimiz için etkilerin biyolojik değil sosyal olduğunu gösteriyor" açıklamasında bulundu.

Ek olarak, araştırmacılar, kızların erkek çocuklara göre ebeveynlerine daha fazla duygusal ve sosyal destek verdiklerini, ebeveynlerinin duygularını anlamaya daha eğilimli olduklarını ve bunun kilit nokta olabileceğini iddia ettiler.

Sonuç olarak, araştırmacılar bir kız çocuğuna sahip olmanın sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğunu ve depresyon riskini azalttığını düşünüyorlar. Bu da ebeveynlerdeki bunama riskinin azalmasına katkıda bulunabilir.

Kaynak: Harley Manson https://awarenessact.com/study-finds-that-having-sons-makes-you-age-faster/

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