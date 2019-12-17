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Japonya'da yaşayan Fuki Sato, oğlunun yanında olmadığı zamanlarda ağlamasını engellemek için sıra dışı bir yöntem izledi.

Sato, küçük oğlunun ağlamasına engel olmak için gerçek boyutlu karton maketlerini yaptırdı.

Maketlerden birinde ayakta duran, diğerinde de oturur vaziyette gözüken Sato'nun yöntemini eşi sosyal medyada paylaştı.

Sato Nezi tarafından paylaşılan görüntülerde, bebek televizyon karşısında oyuncaklarıyla oynarken, anne maketini mutfağa koyup odadan çıkıyor. Annesinin yanında olduğunu sanan bebek etrafa gülümsemeye devam ediyor.

Fuki’nin eşi, "Annesi ortadan kaybolduğu anda oğlumuz ağlamaya başlıyor, bu çok zor. Bu yüzden ben de önlem olarak ‘gerçek boyutlu bir maket olsaydı ne olurdu’ diye düşündüm. Sonuç olarak ilk 20 dakika boyunca fark etmedi bile, maketler belki de ara sıra kullanmak için uygun olabilir" şeklinde durumu özetliyor.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Ailenin aldatmacası sosyal medyada tepkilere sebep oldu. 2.1 milyon kez izlenen görüntülere bir kullanıcı "Bu çok kötü. Annen orada, ona sarılmak istiyorsun ama sana soğuk soğuk bakıyor, hareketsiz ve sessiz. İğrenç. Umarım yaşlanıp kırılgan bir hale geldiğinde, bir bakımevindeyken belki sessiz bir maket adam onu ziyaret eder" yorumunu yaptı.

Başka bir internet kullanıcısı ise "Sonuç olarak, anne yaklaşık 20 dakika boyunca fark edilmiyor. Maket ara sıra faydalı olabilir" dedi.

Bazıları annenin maketini korkutucu buldu, bazı kullanıcılar ise fikri 'muhteşem' olarak değerlendirdi.