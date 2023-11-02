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        Haberler Gündem 3. Sayfa Oğlu annesini 8 kez bıçakladı! O şikayetçi olmadı! - Son dakika Bolu haberleri

        Oğlu 8 kez bıçakladı! O şikayetçi olmadı! Ana yüreği!

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, mayıs ayında annesi 56 yaşındaki Fatma Aykol'u 8 yerinden bıçaklayarak yaralayan, iddianamedeki ifadesinde, "Buradan çıktığım ilk an annemi öldüreceğim" diyen 33 yaşındaki İbrahim Aykol, 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında olay günü uyuşturucu madde etkisinde olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Annesi Fatma Aykol ise mahkemede, oğlundan şikayetçi olmadığını belirtti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 14:07 Güncelleme: 02.11.2023 - 14:18
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        Oğlu 8 kez bıçakladı! O şikayetçi olmadı! Ana yüreği!
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        Bolu'da olay, 1 Mayıs'ta saat 20.30 sıralarında İbrahim Aykol (33) ile annesi Fatma Aykol´un (56) birlikte yaşadığı Mudurnu´nun Avdullar köyündeki evde meydana geldi.

        ANNESİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

        DHA'da yer alan habere göre uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen İbrahim Aykol, birlikte yaşadığı annesi Fatma Aykol´u 8 yerinden bıçakladı. Kanlar içerisinde oğlunun elinden kurtulan Fatma Aykol´u akrabası, hastaneye götürmek için aracına aldı, yolda çağırdığı sağlık ekiplerine teslim etti.

        GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

        Fatma Aykol kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, İbrahim Aykol jandarma ekipleri tarafından elinde bıçakla beklediği evinde gözaltına alındı. Aykol, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Fatma Aykol da tedavisinin ardından taburcu oldu.

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        "PİŞMAN DEĞİLİM ZEVKLE YAPTIM"

        Aykol hakkında `Üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Aykol iddianamede yer alan ifadesinde, "Bu eylemi Allah rızası için yaptım. Öldürmeye teşebbüs ettiğim kişi annem değil, şeytandı. Anneme kaç defa vurduğumu hatırlamıyorum. Birçok kez bıçakladım ve dışarı kaçtı. Dışarıya kaçmasaydı öldürecektim. Buradan çıktığım ilk an annemi öldüreceğim, pişman değilim ve zevkle yaptım" dedi.

        "KENDİNİ MEHDİ OLARAK GÖRÜYOR"

        Fatma Aykol ise iddianamede yer alan ifadesinde oğlunun kendisini mehdi olarak gördüğünü belirterek şunları söyledi:

        "Oğlum uyuşturucu bağımlısı ve kendini mehdi olarak görüyor. Ben duştayken kapıya vurarak, `Seni öldüreceğim, keseceğim´ dedi. Duştan çıkınca televizyonun yanında bıçak vardı, onu alarak mutfağa götürdüm. Bana sürekli olarak, `Sen annem değilsin şeytansın´ diyordu. Evden çıktıktan sonra tekrar geri geldi. 'Özür dileyeceğim' dedi, ben de kapıyı açtım. Daha sonra mutfağa gidip bıçak alarak bana saldırarak bıçakladı. Bıçağı elinden alarak camdan bahçeye fırlattım. Bıçağı almaya gittiğimde ben de kaçtım."

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        İLK DURUŞMADA HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        Tutuklu yargılanan İbrahim Aykol, Bolu 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Olay günü hiçbir şeyi hatırlamadığını iddia eden Aykol, "Olay günü aşırı derecede uyuşturucu almıştım ve krize girmiştim. Böyle bir suçtan dolayı karşınıza çıkmaktan çok pişmanım ve utanç duyuyorum. Seni tanımıyorum, şeytansın, Mehdi gibi şeyleri de söylediğimi hatırlamıyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi.

        ANNE DAVACI OLMADI

        Fatma Aykol ise oğlundan davacı olmadığını söyleyerek, "Kendisi benim oğlum olur. Olay akşamı aşırı derecede uyuşturucu kullanmış. Bu olayı bilinçli olarak yapmamıştır. Savcılıkta verdiğim ifadem doğrudur. Bana şeytansın, Allah´ın emri ile yaptım, sen benim annem değilsin gibi cümleleri kurdu. Kendisinden davacı değilim. Her şeyi uyuşturucunun etkisi altında yaptığını tahmin ediyorum. Olaydan kaçarak kurtuldum. Belki de ölecektim, onu bilemem ama yaşananlar bunlar" dedi.

        AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ

        Duruşma Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan akıl sağlığı raporunun beklenmesi için ertelenirken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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