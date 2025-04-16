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        Haberler Magazin Öğle yemeğinde 'Bond' sürprizi - Magazin haberleri

        Öğle yemeğinde 'Bond' sürprizi

        Pelin Akil, New York'ta Pierce Brosnan ile karşılaşınca bir hayli mutlu oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 22:46 Güncelleme: 16.04.2025 - 22:46
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        Öğle yemeğinde 'Bond' sürprizi
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        Pelin Akil, bir etkinliğe katılmak için gittiği New York'ta hayranı olduğu meslektaşıyla karşılaşma mutluluğu yaşadı.

        Pelin Akil, öğle yemeğinde en yakışıklı 'James Bond' olarak kabul edilen İrlandalı Pierce Brosnan ile aynı restoranda olduğunu görünce bir hayli mutlu oldu. Akil'in mutluluğu, Brosnan'ın hemen yan masada oturmasıyla daha da arttı.

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        #Pierce Brosnan
        #james bond
        #pelin akil
        #Amerika

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