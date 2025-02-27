Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sonuçları sorgulama ekranı

        ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sonuçları sorgulama ekranı

        Özel Güvenlik Görevlisi 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 9 Şubat Pazar günü uygulanan sınavın ardından, ÖGG sonuçları için gözler EGM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 20:16 Güncelleme: 28.02.2025 - 14:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ÖGG sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Sınava katılım gösteren adaylar ÖGG sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Adaylar, Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçlarını, EGM'nin sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulayabilecek. Peki, "ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EGM 113. ÖGG Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitim sınav sonuçları açıklandı mı?" İşte ÖGG sonuç sorgulama ekranı...

        • 2

          ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          EGM kılavuzuna göre ÖGG sınav sonuçları, 28 Şubat Cuma günü açıklanması bekleniyor.

          Adaylar yazılı sınav sonucuna 03-05 Mart 2025 tarihleri aralığında itiraz edebilecek.

          Yapılan yazılı sınav itiraz sonuçları ise 6 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.

        • 3

          ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

          113. DÖNEM ÖGG KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

          Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

        • 5

          Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        Yoksulluk sınırı 75 bin lirayı geçti
        Yoksulluk sınırı 75 bin lirayı geçti
        14 yaşındaki çocuğun vurduğu kadın, bebeğini kaybetti!
        14 yaşındaki çocuğun vurduğu kadın, bebeğini kaybetti!
        İki kardeş 1.5 yıl arayla öldürüldü! Kahreden acı kader!
        İki kardeş 1.5 yıl arayla öldürüldü! Kahreden acı kader!
        İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklamalar
        İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklamalar
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Ay'ın yeni görüntüleri paylaşıldı!
        Ay'ın yeni görüntüleri paylaşıldı!
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Boncuk dehşetinde karar! 12 yaşındaki çocuğu ezmişti!
        Boncuk dehşetinde karar! 12 yaşındaki çocuğu ezmişti!
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        Miras davasında yeni gelişme
        Miras davasında yeni gelişme
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        Habertürk Anasayfa