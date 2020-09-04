ÖGG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? sorusu Özel Güvenlik Görevlisi olmak için sınava giren adayların gündeminde. ÖGG sınav sonucunda başarılı olan adaylar Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışabilecek. ÖGG sınavına dair detaylar haberimizde.
ÖGG SINAV SONUÇLARI
Özel Güvenlik Sınav sonuçları (ÖGG) açıklandı. Sonuçlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığı sayfasında https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuclari adresi üzerinden yayınlandı. Adaylar TC kimlik numarasını, sınav adını ve güvenlik kodlarını doldurarak sınav sonuçlarını öğrenebiliyor.
ÖGG 2020 SINAV TAKVİMİ
|S.N.
|SINAVIN ADI
|SINAV TARİHİ
|EĞİTİM BİTİŞ TARİHİ
|1
|ÖZEL GÜVENLİK 86. TEMEL EĞİTİM VE 62.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|9 Şubat 2020 Pazar
|3 Ocak 2020 Cuma
|2
|ÖZEL GÜVENLİK 87. TEMEL EĞİTİM VE 63.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|5 Nisan 2020 Pazar
|28 Şubat 2020 Cuma
|3
|ÖZEL GÜVENLİK 88. TEMEL EĞİTİM VE 64.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|6 Haziran 2020 Cumartesi
|1 Mayıs 2020 Cuma
|4
|ÖZEL GÜVENLİK 89. TEMEL EĞİTİM VE 65.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|16 Ağustos 2020 Pazar
|10 Temmuz 2020 Cuma
|5
|ÖZEL GÜVENLİK 90. TEMEL EĞİTİM VE 66.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|11 Ekim 2020 Pazar
|4 Eylül 2020 Cuma
|6
|ÖZEL GÜVENLİK 91. TEMEL EĞİTİM VE 67.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|13 Aralık 2020 Pazar
|6 Kasım 2020 Cuma
|7
|B SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI
|2 Mayıs 2020 Cumartesi
|8
|SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAVI
|12 Temmuz 2020 Pazar
|9
|A SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI
|6 Eylül 2020 Pazar
|10
|C SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI
|1 Kasım 2020 Pazar
|11
|ÖZEL GÜVENLİK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI
|21 Nisan 2020 Salı
|12
|ÖZEL GÜVENLİK GÖREV ATI VE İDARECİSİ SINAVI
|9 Haziran 2020 Salı
|13
|HAVALİMANLARI KARGO BÖLÜMÜNDE GÖREV YAPACAK ÖZEL GÜVENLİK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI
|23 Haziran 2020 Salı
|SINAV BAŞVURU VE BELGELENDİRME ÜCRETLERİ
|S.N.
|TÜRÜ
|2020 YILI
|1
|ÖZEL GÜVENLİK SİLAHLI TEMEL VE YENİLEME SINAVI
|80 TL
|2
|ÖZEL GÜVENLİK SİLAHSIZ TEMEL VE YENİLEME SINAVI
|55 TL
|3
|ÖZEL GÜVENLİK SİLAH FARK-TEMEL
|80 TL
|4
|ÖZEL GÜVENLİK İTİRAZ TEMEL VE YENİLEME SINAVI
|10 TL
|5
|GÖREV KÖPEĞİ İDARECİSİ SINAV GİRİŞ ÜCRETİ
|4.500 TL
|6
HAVALİMANLARINDA GÖREV YAPACAK PATLAYICI MADDE TESPİT GÖREV KÖPEĞİ
VE İDARECİSİ SINAVI
|4.500 TL
|7
|GÖREV KÖPEĞİ İDARECİSİ KİMLİK KARTI ÜCRETİ
|1.000 TL
|8
|GÖREV ATI VE İDARECİSİ SINAV GİRİŞ ÜCRETİ
|1.500 TL
|9
|GÖREV ATI KİMLİK KARTI ÜCRETİ
|500 TL
|10
|GÖREV ATI BİNİCİSİ KİMLİK KARTI ÜCRETİ
|500 TL
|11
|SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAVI
|1.250 TL
|12
|A SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ SINAVI
|345 TL
|13
|B SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ SINAVI
|345 TL
|14
|C SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ SINAVI
|345 TL
|15
|ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ZIRHLI ARAÇ TANITIM KARTI ÜCRETİ
|140 TL
|16
|FAALİYET İZİN BELGESİ YENİLEME ÜCRETİ
|210 TL
|17
|KIYAFET VE TEÇHİZAT KATALOĞU (Her Resim İçin) ÜCRETİ
|6 TL
|18
|ÖZEL POLİGON: SİLAH BİLGİSİ EĞİTİMİ [TEMEL VE YENİLEME (TABANCA)]
|30 TL
|19
GENEL KOLLUK POLİGONU - HAZİNE ARAZİSİ: SİLAH BİLGİSİ EĞİTİMİ
[TEMEL VE YENİLEME (TABANCA)]
|60 TL
|20
|ÖZEL POLİGON: HİZMET İÇİ EĞİTİM VE GELİŞTİRME ATIŞI (TABANCA, MP5)
|30 TL
|21
GENEL KOLLUK POLİGONU : HİZMET İÇİ EĞİTİM VE GELİŞTİRME ATIŞI
[KISA NAMLULU (TABANCA, MP5)]
|60 TL
|22
|GENEL KOLLUK POLİGONU : HİZMET İÇİ EĞİTİM VE GELİŞTİRME ATIŞI (UZUN NAMLULU)
|120 TL
|23
HAZİNE ARAZİSİ: HİZMET İÇİ EĞİTİM VE GELİŞTİRME ATIŞI
[KISA NAMLULU (TABANCA, MP5)]
|60 TL
|24
|HAZİNE ARAZİSİ: HİZMET İÇİ EĞİTİM VE GELİŞTİRME ATIŞI (UZUN NAMLULU)
|120 TL
|25
|MYO, SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ DERSİ UYGULAMALI BÖLÜMÜ
|150 TL
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