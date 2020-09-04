ÖGG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? sorusu Özel Güvenlik Görevlisi olmak için sınava giren adayların gündeminde. ÖGG sınav sonucunda başarılı olan adaylar Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışabilecek. ÖGG sınavına dair detaylar haberimizde.

ÖGG SINAV SONUÇLARI

Özel Güvenlik Sınav sonuçları (ÖGG) açıklandı. Sonuçlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığı sayfasında https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuclari adresi üzerinden yayınlandı. Adaylar TC kimlik numarasını, sınav adını ve güvenlik kodlarını doldurarak sınav sonuçlarını öğrenebiliyor.

88. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI

ÖGG 2020 SINAV TAKVİMİ

S.N. SINAVIN ADI SINAV TARİHİ EĞİTİM BİTİŞ TARİHİ 1 ÖZEL GÜVENLİK 86. TEMEL EĞİTİM VE 62.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 9 Şubat 2020 Pazar 3 Ocak 2020 Cuma 2 ÖZEL GÜVENLİK 87. TEMEL EĞİTİM VE 63.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 5 Nisan 2020 Pazar 28 Şubat 2020 Cuma 3 ÖZEL GÜVENLİK 88. TEMEL EĞİTİM VE 64.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 6 Haziran 2020 Cumartesi 1 Mayıs 2020 Cuma 4 ÖZEL GÜVENLİK 89. TEMEL EĞİTİM VE 65.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 16 Ağustos 2020 Pazar 10 Temmuz 2020 Cuma 5 ÖZEL GÜVENLİK 90. TEMEL EĞİTİM VE 66.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 11 Ekim 2020 Pazar 4 Eylül 2020 Cuma 6 ÖZEL GÜVENLİK 91. TEMEL EĞİTİM VE 67.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 13 Aralık 2020 Pazar 6 Kasım 2020 Cuma 7 B SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI 2 Mayıs 2020 Cumartesi 8 SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAVI 12 Temmuz 2020 Pazar 9 A SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI 6 Eylül 2020 Pazar 10 C SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI 1 Kasım 2020 Pazar 11 ÖZEL GÜVENLİK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI 21 Nisan 2020 Salı 12 ÖZEL GÜVENLİK GÖREV ATI VE İDARECİSİ SINAVI 9 Haziran 2020 Salı 13 HAVALİMANLARI KARGO BÖLÜMÜNDE GÖREV YAPACAK ÖZEL GÜVENLİK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI 23 Haziran 2020 Salı

SINAV BAŞVURU VE BELGELENDİRME ÜCRETLERİ S.N. TÜRÜ 2020 YILI 1 ÖZEL GÜVENLİK SİLAHLI TEMEL VE YENİLEME SINAVI 80 TL 2 ÖZEL GÜVENLİK SİLAHSIZ TEMEL VE YENİLEME SINAVI 55 TL 3 ÖZEL GÜVENLİK SİLAH FARK-TEMEL 80 TL 4 ÖZEL GÜVENLİK İTİRAZ TEMEL VE YENİLEME SINAVI 10 TL 5 GÖREV KÖPEĞİ İDARECİSİ SINAV GİRİŞ ÜCRETİ 4.500 TL 6 HAVALİMANLARINDA GÖREV YAPACAK PATLAYICI MADDE TESPİT GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI 4.500 TL 7 GÖREV KÖPEĞİ İDARECİSİ KİMLİK KARTI ÜCRETİ 1.000 TL 8 GÖREV ATI VE İDARECİSİ SINAV GİRİŞ ÜCRETİ 1.500 TL 9 GÖREV ATI KİMLİK KARTI ÜCRETİ 500 TL 10 GÖREV ATI BİNİCİSİ KİMLİK KARTI ÜCRETİ 500 TL 11 SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAVI 1.250 TL 12 A SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ SINAVI 345 TL 13 B SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ SINAVI 345 TL 14 C SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ SINAVI 345 TL 15 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ZIRHLI ARAÇ TANITIM KARTI ÜCRETİ 140 TL 16 FAALİYET İZİN BELGESİ YENİLEME ÜCRETİ 210 TL 17 KIYAFET VE TEÇHİZAT KATALOĞU (Her Resim İçin) ÜCRETİ 6 TL 18 ÖZEL POLİGON: SİLAH BİLGİSİ EĞİTİMİ [TEMEL VE YENİLEME (TABANCA)] 30 TL 19 GENEL KOLLUK POLİGONU - HAZİNE ARAZİSİ: SİLAH BİLGİSİ EĞİTİMİ [TEMEL VE YENİLEME (TABANCA)] 60 TL 20 ÖZEL POLİGON: HİZMET İÇİ EĞİTİM VE GELİŞTİRME ATIŞI (TABANCA, MP5) 30 TL 21 GENEL KOLLUK POLİGONU : HİZMET İÇİ EĞİTİM VE GELİŞTİRME ATIŞI [KISA NAMLULU (TABANCA, MP5)] 60 TL 22 GENEL KOLLUK POLİGONU : HİZMET İÇİ EĞİTİM VE GELİŞTİRME ATIŞI (UZUN NAMLULU) 120 TL 23 HAZİNE ARAZİSİ: HİZMET İÇİ EĞİTİM VE GELİŞTİRME ATIŞI [KISA NAMLULU (TABANCA, MP5)] 60 TL 24 HAZİNE ARAZİSİ: HİZMET İÇİ EĞİTİM VE GELİŞTİRME ATIŞI (UZUN NAMLULU) 120 TL 25 MYO, SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ DERSİ UYGULAMALI BÖLÜMÜ 150 TL