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ÖGG sınav sonuçları 88. dönem temel eğitim! 2020 Özel Güvenlik (ÖGG) sınav sonuçları sorgulama

ÖGG yani Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen adaylar için düzenlenen ÖGG 88. dönem temel eğitim sınav sonuçlarında beklenen açıklama geldi. İşte ÖGG sınav sonuçları sorgulama

04.09.2020 - 19:23 | Güncelleme: ABONE OL
ögg

ÖGG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? sorusu Özel Güvenlik Görevlisi olmak için sınava giren adayların gündeminde. ÖGG sınav sonucunda başarılı olan adaylar Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışabilecek. ÖGG sınavına dair detaylar haberimizde.

ÖGG SINAV SONUÇLARI

Özel Güvenlik Sınav sonuçları (ÖGG) açıklandı. Sonuçlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığı sayfasında https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuclari adresi üzerinden yayınlandı. Adaylar TC kimlik numarasını, sınav adını ve güvenlik kodlarını doldurarak sınav sonuçlarını öğrenebiliyor.

88. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI

ÖGG 2020 SINAV TAKVİMİ

S.N.SINAVIN ADISINAV TARİHİEĞİTİM BİTİŞ TARİHİ
1ÖZEL GÜVENLİK 86. TEMEL EĞİTİM VE 62.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI9 Şubat 2020 Pazar3 Ocak 2020 Cuma
2ÖZEL GÜVENLİK 87. TEMEL EĞİTİM VE 63.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI5 Nisan 2020 Pazar28 Şubat 2020 Cuma
3ÖZEL GÜVENLİK 88. TEMEL EĞİTİM VE 64.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI6 Haziran 2020 Cumartesi1 Mayıs 2020 Cuma
4ÖZEL GÜVENLİK 89. TEMEL EĞİTİM VE 65.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI16 Ağustos 2020 Pazar10 Temmuz 2020 Cuma
5ÖZEL GÜVENLİK 90. TEMEL EĞİTİM VE 66.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI11 Ekim 2020 Pazar4 Eylül 2020 Cuma
6ÖZEL GÜVENLİK 91. TEMEL EĞİTİM VE 67.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI13 Aralık 2020 Pazar6 Kasım 2020 Cuma
7B SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI2 Mayıs 2020 Cumartesi
8SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAVI12 Temmuz 2020 Pazar
9A SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI6 Eylül 2020 Pazar
10C SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI1 Kasım 2020 Pazar
11ÖZEL GÜVENLİK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI21 Nisan 2020 Salı
12ÖZEL GÜVENLİK GÖREV ATI VE İDARECİSİ SINAVI9 Haziran 2020 Salı
13HAVALİMANLARI KARGO BÖLÜMÜNDE GÖREV YAPACAK ÖZEL GÜVENLİK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI23 Haziran 2020 Salı

SINAV BAŞVURU VE BELGELENDİRME ÜCRETLERİ
S.N.TÜRÜ2020 YILI
1ÖZEL GÜVENLİK SİLAHLI TEMEL VE YENİLEME SINAVI80 TL
2ÖZEL GÜVENLİK SİLAHSIZ TEMEL VE YENİLEME SINAVI55 TL
3ÖZEL GÜVENLİK SİLAH FARK-TEMEL80 TL
4ÖZEL GÜVENLİK İTİRAZ TEMEL VE YENİLEME SINAVI10 TL
5GÖREV KÖPEĞİ İDARECİSİ SINAV GİRİŞ ÜCRETİ4.500 TL
6

HAVALİMANLARINDA GÖREV YAPACAK PATLAYICI MADDE TESPİT GÖREV KÖPEĞİ

VE İDARECİSİ SINAVI

4.500 TL
7GÖREV KÖPEĞİ İDARECİSİ KİMLİK KARTI ÜCRETİ1.000 TL
8GÖREV ATI VE İDARECİSİ SINAV GİRİŞ ÜCRETİ1.500 TL
9GÖREV ATI KİMLİK KARTI ÜCRETİ500 TL
10GÖREV ATI BİNİCİSİ KİMLİK KARTI ÜCRETİ500 TL
11SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAVI1.250 TL
12A SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ SINAVI345 TL
13B SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ SINAVI345 TL
14C SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ SINAVI345 TL
15ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ZIRHLI ARAÇ TANITIM KARTI ÜCRETİ140 TL
16FAALİYET İZİN BELGESİ YENİLEME ÜCRETİ210 TL
17KIYAFET VE TEÇHİZAT KATALOĞU (Her Resim İçin) ÜCRETİ6 TL
18ÖZEL POLİGON: SİLAH BİLGİSİ EĞİTİMİ [TEMEL VE YENİLEME (TABANCA)]30 TL
19

GENEL KOLLUK POLİGONU - HAZİNE ARAZİSİ: SİLAH BİLGİSİ EĞİTİMİ

[TEMEL VE YENİLEME (TABANCA)]

60 TL
20ÖZEL POLİGON: HİZMET İÇİ EĞİTİM VE GELİŞTİRME ATIŞI (TABANCA, MP5)30 TL
21

GENEL KOLLUK POLİGONU : HİZMET İÇİ EĞİTİM VE GELİŞTİRME ATIŞI

[KISA NAMLULU (TABANCA, MP5)]

60 TL
22GENEL KOLLUK POLİGONU : HİZMET İÇİ EĞİTİM VE GELİŞTİRME ATIŞI (UZUN NAMLULU)120 TL
23

HAZİNE ARAZİSİ: HİZMET İÇİ EĞİTİM VE GELİŞTİRME ATIŞI

[KISA NAMLULU (TABANCA, MP5)]

60 TL
24HAZİNE ARAZİSİ: HİZMET İÇİ EĞİTİM VE GELİŞTİRME ATIŞI (UZUN NAMLULU)120 TL
25MYO, SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ DERSİ UYGULAMALI BÖLÜMÜ150 TL

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