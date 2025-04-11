OECD Küresel İlişkiler Direktörü Schaal: Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından düzenlenen OECD Yükselen Pazarlar Forumu dün OECD İstanbul Merkezi'nde gerçekleşti.

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Yerli ve yabancı pek çok üst düzey ismin katıldığı etkinlikte OECD Küresel İlişkiler Direktörü Andreas Schaal Haberturk.com'dan İrem Kuşoğlu Görgü'nün sorularını yanıtladı.

"TEDARİK ZİNCİRLERİNİ KÜRESEL ÖLÇEKTE DESTEKLEMEK İSTİYORUZ"

Özellikle pandemi sonrası OECD'nin küresel tedarik zincirlerinin dayanıklılığını nasıl desteklediği ve gelecekte benzer şokları hafifletmeye hangi politikaların yardımcı olabileceğine ilişkin soruya yanıt veren Schaal "Yükselen Pazarlar Forumu’nu burada, İstanbul'da yapmamızın nedenlerinden biri de bu tedarik zincirlerini küresel ölçekte desteklemek istememiz. Ve küresel tedarik zincirlerini, bağlantıyı artırarak, altyapı açığını kapatarak destekleyebilirsiniz. Sürdürülebilir altyapı yatırımlarında 6.9 trilyon dolar bir eksiğimiz var. Dolayısıyla bu, bugün yaptığımız konuşmanın da bir parçası. Bağlanabilirlik aynı zamanda tıpkı Orta Koridor gibi daha fazla ekonomik koridora sahip olmamız ve bu koridorların dayanıklılığını arttırmamız gerektiği anlamına geliyor. Ayrıca, küresel tedarik zincirlerinin kritik mineraller gibi alanlarda dayanıklılığı gibi ele almamız gereken ek sorular da var ki bunlar yeşil ve dijital dönüşüm için kilit öneme sahip" diye konuştu.

"KÜRESEL BÜYÜMEDE İLERLEMEK İSTİYORSAK YATIRIM BUNUN TEMEL İTİCİ GÜÇLERİNDEN BİRİ" Küresel ekonomik büyümenin temel itici güçlerin biri olan yatırımların son dönemdeki jeopolitik gerilim ve ekonomik belirsizlikler bağlamında nasıl değerlendirdiği ve küresel yatırımın nasıl artırılabileceğine ilişkin de konuşan Schaal "Küresel yatırım; gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede ekonomik büyümenin itici gücü olmuştur. Ülkelere, üyelerimize ve ortaklarımıza açık yatırım sistemlerine sahip olmalarını, yatırım ilkelerini yönlendiren güçlü kurumlara sahip olmalarını, o ülkedeki yatırımlara tek durak ofisleri oluşturmalarını ve ve gerçekten kolay bir bürokratik süreç sağlamalarını tavsiye ediyoruz. Bazı durumlarda yatırımı kolaylaştırmak için yatırım prosedürlerinin serbestleştirilmesini tavsiye ediyoruz, çünkü küresel büyüme gündeminde ilerlemek istiyorsak, yatırım büyümenin temel itici güçlerinden biridir" yanıtını verdi. "ORTA KORİDOR GİBİ KORİDORLARI DESTEKLİYORUZ ÇÜNKÜ HEM KÜRESEL HEM BÖLGESEL TİCARETİ KAPSIYOR" Etkinlikte de sıklıkla dile getirilen ve Orta Koridor olarak da bilinen Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'na bakış açısı ile bunun Türkiye, Avrupa, küresel ekonomi için potansiyel faydalarına yönelik soruya ise Schaal şu yanıtı verdi:

"Bu tür koridorların inşasına gerçekten inanıyoruz ve bunları destekliyoruz çünkü bu hem küresel ticareti hem de bölgesel ticareti kapsıyor. Bölgede edindiğimiz tecrübe gösteriyor ki, komşu ülkelerle daha fazla ticari entegrasyonun ekonomik faydaları daha da ileriye götürebileceği ve aynı zamanda bölgedeki insanlar için faydaları daha da ileriye götürebileceği yönündedir. Komşu ülkelerle daha fazla ticaret entegrasyonu ekonomik faydaları daha da ileriye götürebilir ve aynı zamanda bölgedeki insanlar için faydaları da artırabilir. Size bir örnek vereyim. Örneğin, ticaretin kolaylaştırılması alanında, sınırdaki işlem maliyetlerini azaltmak için neler yapabileceğinizi biliyorsunuz. Yaptığımız analizler, 2017 ile 2023 yılları arasında ticaret maliyetini yüzde 4,5 oranında azalttığımızı gösteriyor. Bu da Orta Koridor gibi girişimlerin yalnızca ulaşım bağlantısı değil, aynı zamanda ticaret bağlantıları ve insandan insana bağlantı hakkında da düşünmemize yardımcı olabileceği bir alan. Yani insanların hareketini de kolaylaştırabilir." OECD VE TÜRKİYE ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI Üst düzey diplomatlardan bakanlar pek çok ismin katıldığı ve açılış konuşmalarını Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann gerçekleştirirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinliğin açılış konuşmalarının ardından OECD'nin İstanbul'daki merkezinin faaliyetlerinin devam etmesi konusunda Ticaret Bakanlığı ile OECD arasında protokol imza töreni de düzenlendi. Törende konuşan Bakan Bolat, OECD'nin İstanbuldaki merkezinin 2021 yılında kurulduğunu ve bölgesel merkez olarak İstanbulun seçildiğini anımsatarak, bu işbirliğinden dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi. OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ise protokol ile OECD İstanbul Merkezi'nin tesis edilmesine ilişkin sürenin 2029 yılına kadar uzatıldığını belirterek, "Bu anlaşma, OECD ve Türkiyenin bölgesel işbirliğini ve daha güçlü bağlantısallığını ekonomik potansiyele sahip bölgelerde teşvik etme konusundaki taahhüdünü yeniden teyit ediyor" dedi. REKLAM "MALİ DİSİPLİN YAPISAL REFORMLARI HAREKETE GEÇİRMEK İÇİN ÖNEMLİ" Etkinlikte ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Fatih Karahan da Türkiye Ekonomi Araştırması Lansmanı'na katıldı. Bakan Şimşek, Türkiye'nin emsallerine göre performansını değerlendiren bağımsız analizlerin yer aldığı inceleme raporunu ve raporda bulunan önerileri memnuniyetle karşıladıklarını söylerken, kamu borç stokunun milli gelire oranının yüzde 25’in altında olduğunu belirterek, "Mali disiplin çabamız, borç sürdürülebilirliği endişesinden değil, Merkez Bankasına enflasyonla mücadelede destek sağlama isteğimizden kaynaklanıyor. Mali disiplin ayrıca, yapısal uyum için kaynak yaratmak ve yapısal reformları hayata geçirmek için de önemli" diye konuştu. Şimşek enflasyon beklentilerinin bu yıl sonu için yüzde 20'lerin ortası olduğunu, 2026'da yüzde 10'lara, sonraki yıl ise tek hanelere düşmesini beklediklerini dile getirdi.