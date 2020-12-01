OECD : Kovid-19 krizinde küresel ekonomi için ışık göründü

OECD'nin "Aralık Ayı Geçici Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı.
Raporda, Kovid-19’a karşı aşı ve tedavide ilerlemenin beklentileri artırarak belirsizliği azalttığı kaydedildi.
OECD raporunda, “Krize karşı emsali görülmemiş hükümet ve merkez bankası eylemleri ile küresel ekonomik faaliyetler birçok sektörde hızlı bir şekilde toparlandı ancak bazı hizmet sektörlerinde faaliyetler kısıtlamalardan etkilenmeye devam ediyor.” ifadesine yer verildi.
Raporun yazıldığı sırada, küresel olarak Kovid-19’dan ölen insan sayısının 1,5 milyon olduğunun hatırlatıldığı raporda, “ Önünüzdeki yol daha parlak ama zorlu” ifadesine yer verildi.
- Beklentiler
Raporda, küresel GSYH’nin 2020’de keskin bir düşüşün ardından, gelecek 2 yılda ivme kazanacağına vurgu yapıldı.
OECD, ekonomik görünümde Kovid-19 salgınının başlangıcından beri aşı ve Asya’da toparlanma ile ilk kez daha parlak bir gelecek için “umut” olduğunu kaydederek eylülde yüzde 4,5 olarak açıkladığı küresel ekonomide küçülme tahminini 4,2'ye düşürdü. 2021 için büyüme tahmini yüzde 5’ten 4,2'ye çekilirken, 2022 için de yüzde 3,7 büyüme öngörüldü.
Raporda, Küresel GSYH’nin, Çin'deki güçlü toparlanmanın öncülüğünde 2021'in sonunda kriz öncesi seviyelere döneceğine işaret edildi.
Daha önce 2020 için yüzde 3,8 olarak açıklanan ABD ekonomisinin küçülme tahmini 3,7'ye indirilirken, 2021'de ülke ekonomisinin büyüme tahmini yüzde 4’ten 3,2’ye revize edildi.
ABD ekonomisin 2022’de ise yüzde 3,5 büyüyeceği öngörüldü.
Avro Bölgesi için 2020'de öngörülen yüzde 7,9 küçülme tahmini yüzde 7,5’e düşürüldü, gelecek yıl ise yüzde 5,1’den yüzde 3,6’ya indirildi.
İngiltere'nin, OECD ülkeleri içinde en fazla küçülen ülkelerden olması bekleniyor. Ülke ekonomisi için 2020 yılı küçülme tahmini yüzde 10,1'den 11,2’ye yükseltilirken, gelecek yıl büyüme tahmini yüzde 7,6’dan yüzde 4,2’ye çekildi.
- Çin, OECD'de bu yıl büyüyen tek ülke olacak
Çin ekonomisine yönelik bu yıl için daha önce yüzde 1,8 olarak açıklanan büyüme tahmininin korunması dikkati çekti. Çin ekonomisinin gelecek yıl yüzde 8, 2022'de yüzde 4,9 büyüyeceği öngörülüyor.
Bu yıl için daralma tahmini Hindistan için yüzde 10,2’den 9,9’a, Meksika için 10,2’den 9,2'ye indirilirken, Arjantin için 11,2'ten yüzde 12,9’a çıkarıldı.
OECD raporunda, Türk ekonomisine yönelik eylülde bu yıl için yüzde 2,9 olan daralma tahmini 1,3’e düşürüldü.
Türk ekonomisinin 2021'de yüzde 3,9 büyüme tahmini yüzde 2,9 indirilirken, 2022’de ise yüzde 3,2 büyüyeceğine yer verildi.
- Hükümetler çalışmaya devam etmek zorunda
OECD Başekonomisti Laurence Boone, raporun sunumunda, dünyanın halen bir salgın krizinin ortasında olduğunu vurguladı.
Boone, "Hükümetler, salgından en çok etkilenenlere yardımcı olmak için daha iyi hedeflemeyle politika araçlarını aktif şekilde kullanmaya devam etmek zorundalar." değerlendirmesini yaptı.
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