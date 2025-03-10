Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 10 Mart Survivor ödül oyununu hangi takım aldı?
Survivor All Star'da iletişim oyunu heyecanı yaşandı. Kıran kırana mücadelelere sahne olan ödül oyununda, 'All Star ve Gönüllüler' takımı iletişim oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Ödül oyununu kazanan takım, sevdikleriyle hasret giderme şansını yakaladı. Peki, "Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 10 Mart Survivor ödül oyununu hangi takım aldı?" İşte 10 Mart 2025 Pazartesi Survivor All Star iletişim ödülünü kazanan takım...
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Survivor'da heyecan katlanarak sürüyor. Survivor'un yeni bölümünde, 'All Star ve Gönüllüler' takımı iletişim ödülünü kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Ödül oyununu kazanan takım, ailesi ve yakınlarıyla iletişim kurabildi. Peki, "Survivor kim kazandı? 10 Mart İletişim oyunu kim kazandı, ödül oyunu hangi takım aldı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
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SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da iletişim oyununu All Star takımı kazandı.
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Kadınlar haftasında 1. dokunulmazlık oyunu kazananı Gönüllüler oldu.
İlk eleme adayı ise Elif oldu.
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SURVİVOR'DA İLETİŞİM İHLALİ
Konseyde konuşan Ilıcalı, ''Survivor'da her sene olduğu gibi yine bir ihlal var. İletişim ihlali olduğunu düşünen var mı? Peki, sana şöyle bir soru sorayım tek miydin? Değildin, başkaları da vardı.'' ifadelerini kullandı.
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ÇILGIN SEDAT VE BATUHAN ARASINDA GERİLİM!
Yeni bölümde Çılgın Sedat ve Batuhan Karacakaya'nın tartıştığı anlar merak konusu oldu.İkilinin arasındaki tansiyon birden alev aldı ve Çılgın Sedat adeta çıldırdı. Büyük bir sinirle Batuhan'ın üzerine yürüyen Sedat'ı arkadaşlar güçlükle durdurabildi. Çılgın Sedat'ın Batuhan'a ısrarla 'özür dile' demesi ise dikkatlerden kaçmadı. Yaşanan gerginliğin konseyde de devam ettiği görüldü.
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SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Efecan ve Batuhan arasında gerçekleştirilecek eleme düellosu sonucunda adaya veda eden isim Efecan Dianzenza oldu.
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