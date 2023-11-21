Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ödül törenine Pınar Deniz damga vurdu! Ünlü güzel şıklığıyla göz kamaştırdı!

        Ödül törenine Pınar Deniz damga vurdu! Ünlü güzel şıklığıyla göz kamaştırdı!

        Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Savcı Ceylin karakterini canlandıran başarılı oyuncu Pınar Deniz, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde şıklığıyla göz kamaştırdı. Ünlü oyuncu kombiniyle sevenlerinden tam not aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 14:25 Güncelleme: 21.11.2023 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Pazar akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, dizisinin "En iyi Telenovela" kategorisinde ödül almasıyla birlikte Uluslararası Emmy Ödülleri'nde boy gösterdi.

        • 2

          Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta sahiplerini buldu. Düzenlenen törende, 20 ülkeden 14 kategoride 56 yapım temsil edildi.

        • 3

          Yargı dizisi, "En iyi Telenovela" kategorisinde ödülün sahibi olurken dizinin yapımcısı Kerem Çatay, yönetmen Ali Bilgin, senarist Sema Ergenekon ve başrol oyuncuları Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu gerçekleştirilen törende yer aldı.

        • 4

          Törene siyah bir elbise ile katılmayı tercih eden Pınar Deniz, şıklığıyla kırmızı halının dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Ünlü ismin kombinine sevenlerinden övgü yağdı.

        • 5

          İşte Pınar Deniz'in kombini...

        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        Halı sahadaki sinsi plan iddiasında eski kocaya gözaltı!
        Halı sahadaki sinsi plan iddiasında eski kocaya gözaltı!
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Angelino çıkmazı!
        Angelino çıkmazı!
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Ogün Samast hakkındaki yeni iddianame kabul edildi!
        Ogün Samast hakkındaki yeni iddianame kabul edildi!
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Derbideki gol gündem oldu!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        Müstakil eve hücum
        Müstakil eve hücum
        Eski İsrail Başbakanı'ndan itiraf
        Eski İsrail Başbakanı'ndan itiraf
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Habertürk Anasayfa