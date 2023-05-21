"Kampüs, Ankara'nın merkezinde bozulmadan kalabilmiş önemli bir doğa alanı. Kampüste geven, adaçayı, meşe, çam, orkide, mantar gibi türlerin aralarında olduğu 800'den fazla bitki türü tespit edildi. Ayrıca 126 kelebek türü, 13 küçük memeli, 90 dolayında da kuş türü olmak üzere toplam 230'a yakın hayvan türünü kayıt altına aldık. Bu yılki yeni sayımlarla bu türlerin sayısının artmasını bekliyoruz. Etkinliğimize 100'e yakın doğasever katıldı. Arazide gruplar tarafından çekilen fotoğraflar, uygulamaya yükleniyor ve uzman hocalarımız fotoğraflara bakarak türleri tespit edip kayıt altına alıyor."