Ödem nasıl atılır?

Ödem; hücreler arasında vücudun susuz kalması, dolaşım bozuklukları ve kullanılan ilaçlardan dolayı oluşan sıvı birikimleridir. İdrar yoluyla atılabilen ödem; idrar söktürücü ilaçlar veya bitkisel çaylar ile giderilebilmektedir. Ödem çeşidi bakımından 2’ye ayrılmaktadır. Yangısal olan ödemler ve yangısal olmayanlardır. Yangısal ödemlerde vücutta şişlikler oluşmaktadır. Yangısal olmayan ödemler ise; dışarıdan fark edilmemektedir.

Ödem oluşmasının nedenleri;

Sıvı tüketiminin yetersiz olması; metabolizmanın çalışmasının yavaşlatarak, vücudun suyu depolamasına neden olur. Bu yüzden ödem meydana gelir. Bu vücudun susuz kalmasına karşı gösterdiği savunmadır.

Yaz mevsiminde ve spor yaptıktan sonra oluşan terleme sonucu vücudun susuz kalması da ödeme neden olmaktadır.

Aşırı tuz tüketimi; fazla tuz tüketimi vücuttaki suyun tutulmasına neden olduğundan dolayı ödem oluşumunu meydana getirmektedir.

Karbonhidrat ağırlıklı beslenme; karbonhidratı çok fazla tüketmek metabolizmayı yavaşlatarak, vücuttan su atılmasını engeller ve ödeme neden olmaktadır.

Aşırı stres ve psikolojik sorunlar; vücudun ödem yapmasına etkendir.

Regl dönemleri; öncesinde ve sonrasında bu dönem vücutta ödem oluşturabilmektedir.

Ödem atmak için;

Posalı olan meyvelerden tüketmek vücuttan ödemi atmayı sağlamaktadır.

Aşırı alkol, sigara ve gazlı içecekler tüketmemek gerekmektedir.

Günde en az 2 litre su içmek ödem atımını hızlandırmaktadır.

Tuz tüketimini minimum seviyeye indirmek gerekmektedir. Ne kadar çok tuz tüketilirse vücutta biriken su o kadar artış göstermektedir.

Ekinezya, maydanoz ve soğan ödem atımına yardımcı bitkilerdir. Kaynatılarak içilmesi ödem atımını kolaylaştıracaktır.