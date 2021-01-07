Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla organize ettiği ODD Satış ve İletişim Ödülleri’nin on birincisi, pandemi önlemleri kapsamında bu yıl dijital ortamda gerçekleştirildi.
Ödül töreninde, toplam 22 dalda ödüller sahiplerini buldu.
Törende konuşma yapan ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu bu yıl on birincisi düzenlenen 'ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2020 Gladyatörleri' ödül törenine katılan tüm adayları ve etkinlikte tüm emeği geçenleri tebrik ederken, 2020 yılını da değerlendirdi.
'PANDEMİ İŞ HAYATINI DERİNDEN DEĞİŞTİRDİ'
Bilaloğlu, "2020 yılı hepimizin hafızasına kazınan bir yıl oldu. Artık bildiğimiz ve tecrübe ettiğimiz gibi pandemi gerek iş gerek özel hayatımızı derinden değiştirdi, bazı bölümlerini ciddi sınırladı ama bazı bölümlerine yeni bir boyut kattı. Derneğimiz bu yıl dünyanın karşı karşıya geldiği pandemi sürecinde birçok konuda proaktif davrandı. Sektörümüz faaliyetlerinin devamlılığı yönünden, çözüme kavuşturulması gereken konularda hızla girişimlerde bulunduk. Dijital ortamda sektör temsilcilerimiz ile kamuyu ve diğer paydaşları bir araya getiren çok sayıda toplantı gerçekleştirdik. ODD olarak otomotiv sektöründe her bakımdan değer yaratmayı ve destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.
Törende ödül alan markalar şu şekilde açıklandı;
Satış ödülleri:
-En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: Mitsubishi
-En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: SSangyong
-En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: Ford Tourneo Courier
-En Çok Satılan Otomobil Modeli: Fiat Egea
-En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: FORD
-En Çok Satılan Otomobil Markası: Renault
-En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: Fiat
İletişim ödülleri:
-Yılın Dergi Uygulaması: Audi Quattro 40.yıl Dergi İlanı
-Yılın Sosyal Medya Uygulaması: Ford 19 Mayıs E-Spor Yarışı Uygulaması
-Yılın Dijital Deneyim Uygulaması: Toyota Yandex Güvenli Sürüş Uygulaması
-Yılın Gazete Uygulaması: Renault Yeni Clio Benzersiz Lansman Gazete Uygulaması
-Yılın Radyo Uygulaması: Honda Orijinal Yedek Parça - Nitro Radyo Spotu
-Yılın Outdoor Uygulaması: Land Rover Defender Lansman Gününe Canlı Geri Sayım Outdoor Uygulaması
-Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: Borusan BOM Akademi Kar ve Buz Sürüşü Basın Etkinliği
-Yılın TV Uygulaması: Hyundai MasterChef TV Sponsorluk Projesi Reklam Filmi
-Yılın Entegre İletişim Uygulaması: Renault Yeni Clio Benzersiz Lansman Uygulaması
-Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Toyota Toyota'da Engel Yok! Projesi
-Yılın Dünden Bugüne En İyi TV Uygulaması: Peugeot 206 Reklam Filmi
-Yılın Dünden Bugüne En İyi Radyo Uygulaması: Ford Focus | Apollo Otomatik Park Sistemi Radyo Spotu
-Yılın Dünden Bugüne En İyi Gazete Uygulama: Mercedes-Benz Sprinter Gazete Uygulaması
-Yılın Jüri Özel Ödülü: Fiat Hayat Durur Fiat Durmaz Projesi
-Yılın Basın Lansmanı: Peugeot 3008, 5008 ve Toyota Hilux Lansmanları
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