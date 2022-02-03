Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2022 yılı ocak ayında bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 12,8 azalarak 38 bin 131 olarak gerçekleşti.
Otomobil satışları ise 2022 yılı ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 azalarak 29 bin 20 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 8,9 artışla 9 bin 111 seviyesinde kayıtlara geçti.
TOPLAM PAZAR, 10 YILLIK OCAK AYI ORTALAMA SATIŞLARINA GÖRE YÜZDE 18.8 BÜYÜDÜ
Bu yılın ocak ayında, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 18,8 büyüdü.
Otomobil pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 21, hafif ticari araç pazarı da 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 12,4 büyüme gösterdi.
TOPLAM PAZARDA FİAT İLK SIRADA
ODD raporundan derlenen bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 6 bin 871 adetle ilk sırayı aldı.
Fiat'ı 4 bin 684 satışla Renault ve 4 bin 350 satışla Ford takip etti.
Hyundai 3 bin 703 satışla dördüncü ve Dacia 2 bin 748 satışla beşinci sırada yer aldı.
OTOMOBİL SATIŞLARINDA FİAT, RENAULT VE HYUNDAİ ÖNE ÇIKTI
Bu yılın ocak ayında, binek otomobil özelinde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 4 bin 304'le Fiat oldu. Bunu 4 bin 46 ile Renault ve 3 bin 670 satışla Hyundai izledi.
Dacia, 2 bin 748 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Toyota 1.717 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.
OCAKTA LÜKS VE SPOR OTOMOBİL SATIŞI
Otomobil satışlarında geçen ay 44 markanın yer aldığı listede, Smart, Jaguar, Ferrari ve DFSK hariç tüm markalardan satış yapıldı.
Ocak ayında 1 Bentley, 2 Lamborghini, 3 Aston Martin, 5 Maserati ve 17 Porsche satışı gerçekleştirildi.
HAFİF TİCARİNİN İLK 5'İ
Hafif ticari araç segmentine bakıldığında 3 bin 567 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 2 bin 567 satışla Fiat ve 638 satışla Renault izledi.
Toyota 490 satışla dördüncü ve Peugeot 443 satışla beşinci oldu.
Bu yılın ocak ayında en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle:
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