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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2022 yılı ocak ayında bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 12,8 azalarak 38 bin 131 olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları ise 2022 yılı ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 azalarak 29 bin 20 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 8,9 artışla 9 bin 111 seviyesinde kayıtlara geçti.

TOPLAM PAZAR, 10 YILLIK OCAK AYI ORTALAMA SATIŞLARINA GÖRE YÜZDE 18.8 BÜYÜDÜ

Bu yılın ocak ayında, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 18,8 büyüdü.

Otomobil pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 21, hafif ticari araç pazarı da 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 12,4 büyüme gösterdi.

TOPLAM PAZARDA FİAT İLK SIRADA

ODD raporundan derlenen bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 6 bin 871 adetle ilk sırayı aldı.

Fiat'ı 4 bin 684 satışla Renault ve 4 bin 350 satışla Ford takip etti.

Hyundai 3 bin 703 satışla dördüncü ve Dacia 2 bin 748 satışla beşinci sırada yer aldı.

OTOMOBİL SATIŞLARINDA FİAT, RENAULT VE HYUNDAİ ÖNE ÇIKTI

Bu yılın ocak ayında, binek otomobil özelinde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 4 bin 304'le Fiat oldu. Bunu 4 bin 46 ile Renault ve 3 bin 670 satışla Hyundai izledi.

Dacia, 2 bin 748 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Toyota 1.717 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

OCAKTA LÜKS VE SPOR OTOMOBİL SATIŞI

Otomobil satışlarında geçen ay 44 markanın yer aldığı listede, Smart, Jaguar, Ferrari ve DFSK hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Ocak ayında 1 Bentley, 2 Lamborghini, 3 Aston Martin, 5 Maserati ve 17 Porsche satışı gerçekleştirildi.

HAFİF TİCARİNİN İLK 5'İ

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında 3 bin 567 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 2 bin 567 satışla Fiat ve 638 satışla Renault izledi.

Toyota 490 satışla dördüncü ve Peugeot 443 satışla beşinci oldu.

Bu yılın ocak ayında en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle:

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM ALFA ROMEO 1 1 0 0 1 1 ASTON MARTIN 3 3 0 0 3 3 AUDI 744 744 0 0 744 744 BENTLEY 1 1 0 0 1 1 BMW 414 414 0 0 414 414 CITROEN 1,601 1,601 274 274 0 1,875 1,875 CUPRA 29 29 0 0 29 29 DACIA 2,748 2,748 0 0 0 2,748 2,748 DFSK 0 0 0 0 0 0 DS 31 31 0 0 31 31 FERRARI 0 0 0 0 0 0 FIAT 4,292 12 4,304 2,486 81 2,567 6,778 93 6,871 FORD 10 773 783 3,496 71 3,567 3,506 844 4,350 HONDA 0 1,314 1,314 0 0 1,314 1,314 HYUNDAI 2,790 880 3,670 33 33 2,790 913 3,703 ISUZU 0 7 28 35 7 28 35 IVECO 0 118 118 0 118 118 JAGUAR 0 0 0 0 0 JEEP 156 156 0 0 156 156 KARSAN 0 17 17 17 0 17 KIA 628 628 54 54 0 682 682 LAMBORGHINI 2 2 0 0 2 2 LAND ROVER 80 80 0 0 80 80 LEXUS 17 17 0 0 17 17 MASERATI 5 5 0 0 5 5 MAZDA 6 6 0 0 6 6 MERCEDES-BENZ 529 529 52 52 0 581 581 MG 24 24 0 0 24 24 MINI 63 63 0 0 63 63 MITSUBISHI 23 23 94 94 0 117 117 NISSAN 327 327 51 51 0 378 378 OPEL 1,580 1,580 266 266 0 1,846 1,846 PEUGEOT 1,397 1,397 443 443 0 1,840 1,840 PORSCHE 17 17 0 0 17 17 RENAULT 2,573 1,473 4,046 638 638 2,573 2,111 4,684 SEAT 272 272 0 0 272 272 SKODA 923 923 0 0 923 923 SMART 0 0 0 0 0 SSANGYONG 72 72 0 0 0 72 72 SUBARU 30 30 0 0 30 30 SUZUKI 20 20 0 0 20 20 TOYOTA 1,646 71 1,717 490 490 1,646 561 2,207 VOLKSWAGEN 1,218 1,218 412 412 0 1,630 1,630 VOLVO 225 225 0 0 225 225 TOPLAM: 11,311 17,709 29,020 6,006 3,105 9,111 17,317 20,814 38,131