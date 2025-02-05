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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ocakta 16.2 milyon yolcuya ulaşıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Ocakta 16.2 milyon yolcuya ulaşıldı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılı ocak ayında 16 milyon 223 bin 575 yolcunun hava yolu ile seyahat ettiğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 15:15 Güncelleme: 05.02.2025 - 15:15
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        Ocakta 16.2 milyon yolcuya ulaşıldı
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 2025 yılı ocak ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi. Yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 72 bin 517, dış hatlarda ise 58 bin 293 olduğunu kaydeden Uraloğlu, “Böylece toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 175 bin 353’e ulaştı. 2024 yılının aynı ayına göre üst geçişler dâhil toplam uçak trafiği yüzde 13 arttı.” ifadelerini kullandı.

        Bakan Uraloğlu, ocak ayında iç hat yolcu trafiğinin 7 milyon 541 bin 325, dış hat yolcu trafiğinin ise 8 milyon 676 bin 918 olarak gerçekleştiğini belirtti. Direkt transit yolcular ile birlikte toplam 16 milyon 223 bin 575 yolcunun seyahat ettiğini kaydeden Uraloğlu, “Yolcu trafiği 2024 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında direkt transit dâhil toplam yolcu trafiğinde yüzde 9,9 artış gerçekleşti.” açıklamasında bulundu.

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        Ocak ayında iç hatlarda 68 bin 813 ton, dış hatlarda 296 bin 776 ton yük taşındığını da aktaran Uraloğlu, bir ayda taşınan yükün 365 bin 589 tona ulaştığını kaydetti.

        Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı’nda ise ocak ayında, uçak trafiği iç hatlarda 9 bin 3, dış hatlarda 33 bin 918 olmak üzere toplamda 42 bin 921’e ulaştığını ifade etti.

        Yolcu trafiği hakkında da bilgi paylaşan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        “Bu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 233 bin 651, dış hatlarda 5 milyon 200 bin 919 olmak üzere toplamda 6 milyon 434 bin 570 yolcuya hizmet verildi. 2025 yılının Ocak ayında hizmet verilen yolcu trafiği 2024 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiği yüzde 7 artış gösterdi.”

        İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yolcu trafiğinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 arttığının da altını çizen Uraloğlu “Yolcu trafiği iç hatlarda 1 milyon 579 bin 308, dış hatlarda 2 milyon 88 bin 194 olmak üzere toplamda 3 milyon 667 bin 502 oldu. Uçak trafiği ise iç hatlarda 9 bin 102, dış hatlarda 12 bin 622 olmak üzere toplamda 21 bin 724 oldu.” dedi. Uraloğlu ayrıca, İstanbul Atatürk Havalimanı uçak trafiğinin söz konusu ayda 2 bin 281 olarak gerçekleştiğini de bildirdi.

        Bakan Uraloğlu, turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının iç hatlarda 1 milyon 284 bin 451, dış hatlarda ise 806 bin 195 olmak üzere toplamda 2 milyon 90 bin 646’ya ulaştığını kaydetti. İç hatlarda 11 bin 508, dış hatlarda ise 6 bin 167 olmak üzere toplamda 17 bin 675 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Bakan Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

        “Yeni yılın ilk ayında, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda 840 bin 145, Antalya Havalimanı’nda 1 milyon 20 bin 962, Muğla Dalaman Havalimanı’nda ise 82 bin 92 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı’nda toplamda 104 bin 585 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanı’nda toplamda 42 bin 862 yolcu trafiği gerçekleşti.”

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