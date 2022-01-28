AA Finans, her ay enflasyon verisi yayınlanmadan önce ocak ayı Enflasyon Beklenti Anketi düzenleyerek, sonuçlarını paylaşıyor. Peki enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Ocak ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? İşte haberin detayları...

OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 10,09 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,46, en yüksek yüzde 13,72 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 10,09) göre bir önceki ay yüzde 36,08 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,42'ye yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 13,58 artış göstermişti.

ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2022 Perşembe günü açıklanacak