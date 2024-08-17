Bunların geçtiği yollarda deformasyon, yarıklar ve çökmelerin meydana geldiğine dikkat çeken Arif Delikan, "Ulaşım hatlarında, yer altı hatlarında, yer altındaki enerji hatlarında tabanlarını boşaltabiliyor ve onları deformasyon oluşmasına sebep olabiliyor. Yüzey enerji nakil hatlarında eğilmelere ve en kötüsü yapı stoklarının altından geçerse onlar da çatlamalara ve deformasyonlara sebep olabiliyor. Bunların büyüklüğüne göre veya çöküm hızına göre de yapılarda yıkılma ya da büyük çatlaklar oluşturup yüzeydeki tüm yapı stoklarına zarar veriyor" şeklinde konuştu.