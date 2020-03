Fenerbahçe Beko, son bölümünde oldukça zorlandığı maçta Beşiktaş Sompo Sigorta'yı deplasmanda 74-73 mağlup ederken başantrenör Zeljko Obradovic, karşılaşmanın ardından zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Obra, takımın oyununu sert sözlerle eleştirerek şunları söyledi:

"BÜYÜK BİR UTANÇTI"

"Bu oynayış şeklimiz bizim için büyük utançtı. İnanıyorum ki oyuncularım birçok şeyi anlamıyor. Kendi dünyalarında yaşıyorlar. Sadece iki yabancıyla oynayan ve iki çok önemli Türk oyuncusu forma giyemeyen bir rakiple karşılaştık. Ve sahada gördüğünüz oyunu oynadık. Bizim için ana problem, sezonun büyük bölümünde olduğu gibi konsantrasyon ve motivasyondu. Onlar için her şey aynı, ne söylersem söyleyeyim takip etmiyorlar. Bu akşam maçı kazanmamız mucizeydi. Bir kez daha söylemeliyim ki takımın içinde ciddi problemimiz olduğuna inanıyorum. Eğer ben koç olarak onlara savaşmalarını söylemek, her maçın önemli olduğunu hatırlatmak ve ekstra motivasyon yaratmak zorunda kalıyorsam işimiz gerçekten çok zor demektir. Ama sorun şu ki; hiçbir oyuncum işe 'Benim sorunum ne?' ve 'Takıma nasıl yardımcı olabilirim?' sorularını kendisine sorarak başlamıyor. Aynı zamanda kendi aralarında konuşmalılar ve kendilerini maça hazırlamalılar. Nasıl oynamamız gerektiğinin farkına varmalılar, çünkü basketbol oynamayı unutmadıklarından eminim. Her şey kafalarının içinde bitiyor."