Oasis hayranları bilet almak için hücum etti, site çöktü

KÜSLÜK BİTTİ

1991'de İngiltere'nin Manchester kentinde kurulan Oasis, ilk albümü 'Definitely Maybe' ile büyük bir çıkış yakalamıştı. İkinci albümü 'What's the Story? Morning Glory'de yer alan 'Wonderwall' şarkısı başta olmak üzere dünya çapında hit olan pek şarkısı gruba büyük bir şöhret kazandırmıştı.

Yıllarca gerilimli bir ilişkileri olan Gallagher kardeşler, en son konserlerini 2009'da vermiş ve yollarını ayırmıştı.