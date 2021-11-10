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Roketatarlı saldırının faili terörist yakalandı!

İçişleri Bakanlığı, 2016 yılında Siirt'te polis lojmanlarına düzenlenen roketatarlı saldırının faili terörist F.Ş.E.'nin İstanbul'da yakalandığını duyurdu. Hapis cezası bulunan teröristin, yapılacak işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği belirtildi

10.11.2021 - 11:54 | Güncelleme: ABONE OL
O TERÖRİST YAKALANDI! Son dakika: Roketatarlı saldırının faili terörist yakalandı! - Haberler
Roketatarlı saldırının faili terörist yakalandı!
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DHA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2016 yılında Siirt'te polis lojmanlarına yönelik gerçekleştirilen roketatarlı saldırının faili olduğu belirlenen terörist F.Ş.E.'nin İstanbul'a geldiğini tespit etti.

YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIYORDU

DHA'da yer alan habere göre yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlenen F.Ş.E., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüyle koordineli yürütülen operasyonla 9 Kasım günü Arnavutköy'de yakalandı.

HAPSİ VARDI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Terörist F.Ş.E.'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra 'hırsızlık' suçundan da 8 yıl cezası bulunduğu bildirildi. Teröristin, yapılacak işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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