Siemens, dokuzdan fazla ülkede faaliyet gösteren güç elektroniği üreticilerinden KACO new energy GmbH’ın dizi (string) inverter iş birimini satın aldığını duyurdu.

Almanya'nın Neckarsulm merkezli KACO new energy GmbH ürün hattının, bir aile evi için tasarlanan inverter ünitelerinden, ticari binalara, altyapılardan, megawatt elektrik üreten güneş parkları için komple sistemlere kadar tüm güç aralığını kapsadığı bildirildi.

KACO'nun satın alınması ile birlikte, Siemens'in hızlı büyüyen fotovoltaik, ulaşım sistemleri (e-mobility) ve enerji depolama sektörlerinde daha etkin hale geleceği kaydedildi.

Satış anlaşması rekabet kurumları tarafından da onaylanan satın almada, proje geliştirme ve EPC işleri satın alma kapsamında yer almıyor.

Siemens Akıllı Altyapılar Dağıtım Sistemleri CEO’su Stephan May, "İş birimlerimiz arasındaki entegrasyonu geliştirmek için hep birlikte çalışacağız ve dağıtık enerji sistemlerindeki uzmanlığımızı güçlendireceğiz. Satın almayla birlikte Siemens, en yeni teknolojili inverterlere erişim imkanı kazanacak" dedi.

KACO new energy Türkiye Ülke Müdürü Nedret Ünlü de, "Güneş enerjisi sektörünün Türkiye'de hızla büyümeye başladığı 2014 yılından bugüne kadar 1 GW üstünde inverter satışı yaptık. Bundan sonra Siemens’le hem enerji verimliliği ve yönetimi konusunda hem de servis hizmetlerinde liderlik tek hedefimiz. Başta Balkan ülkeleri olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz ülke sayısını da hızla artıracağız" ifadesini kullandı.