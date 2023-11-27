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        Haberler Gündem O sevgili ilk kez Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına çıktı

        O sevgili ilk kez Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına çıktı

        Manisalı İsmail Kür'ün şüpheli ölümü dosyasının kilit ismi Seher Yeşilkula ile eski sevgilisi Aydoğan Karakoç ilk kez Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de canlı yayında karşı karşıya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 23:11 Güncelleme: 27.11.2023 - 23:11
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        Canlı yayında bomba açıklamalar
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        Show TV’de hafta içi her gün saat 15.00’te canlı olarak yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı Manisalı İsmail Kür’ün şüpheli ölümünü araştırmaya devam ediyor. 29 Nisan 2023’te Manisa Selendi’de ormanlık alanda ölü olarak bulunan İsmail’i son gören kişi Seher Yeşilkula, yardım istediği servis şoförü Faruk İmamoğlu tarafından yönlendirildiğini iddia etmişti. Her gün söylediği yeni bir bilgi ile kafaları karıştıran Seher Yeşilkula bu kez de Faruk’un kendisini eski sevgilisi ile tehdit ettiğini ileri sürdü. Seher’in eski sevgilisi Aydoğan Karakoç ilk kez canlı yayına bağlandı.

        BU SÖZLER BOMBA ETKİSİ YARATTI

        Aydoğan Karakoç, Faruk’u tanımadığını, Seher ile sadece 6 ay sevgili olduklarını söyledi. “Seher’le sadece çarşıda pazarda gezdik, kafelerde oturduk, bizi de kimse görmedi” diyen Aydoğan’ın bu sözleri stüdyoda bomba etkisi yarattı. Didem Arslan Yılmaz, “O zaman Faruk’un seni tehdit ettiği başka bir sevgilin var” sözleri karşısında suskun kalan Seher iddiaları reddetti.

        İSMAİL’İN CEBİNDEN ÇIKAN GİZEMLİ SAÇ!

        Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’nin canlı yayınında bir dikkat çeken konu da İsmail’in cebinde bulunan saçlar oldu. Bir poşete sarılı olan kahverengi saçın kime ait olduğunu aile de bilmediğini açıkladı. Gizemli saç ile ilgili sır perdesi şimdi aralanmayı bekliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #didem arslan yılmaz
        #İsmail Kür
        #aydoğan karakoç
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