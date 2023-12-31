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        Haberler Televizyon O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Sarp Apak eşi Bengisu Apak kimdir, nereli, kaç yaşında?

        O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Sarp Apak eşi Bengisu Apak kimdir?

        Kavak Yelleri ve Avrupa Yakası dizileriyle ünlenen oyuncu Sarp Apak ve eşi Bengisu Apak bu akşam O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk olarak katılacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 18:19 Güncelleme: 31.12.2023 - 18:19
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        • 1

          BENGİSU APAK KİMDİR?

          Kavak Yelleri ve Avrupa Yakası dizileriyle ünlenen oyuncu Sarp Apak 2017 yılında Bengisu Uzunöz ile nikah masasına oturmuştu.

        • 2

          Bengisu Apak, Işık Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. Bir süredir ünlü oyuncu Sarp Apak ile birlikte aşk yaşadı. Apple’da çalıştı ve ünlü oyuncu Sarp Apak ile Barcelona’da hayatını birleştirdi.

        • 3

          Ünlü oyuncu Sarp Apak ile Bengisu Apak çiftinin erkek bebeği dünyaya geldi. Çift bebeğe Güney adını verdi.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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