O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Sarp Apak eşi Bengisu Apak kimdir?
Kavak Yelleri ve Avrupa Yakası dizileriyle ünlenen oyuncu Sarp Apak ve eşi Bengisu Apak bu akşam O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk olarak katılacak.
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BENGİSU APAK KİMDİR?
Kavak Yelleri ve Avrupa Yakası dizileriyle ünlenen oyuncu Sarp Apak 2017 yılında Bengisu Uzunöz ile nikah masasına oturmuştu.
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Bengisu Apak, Işık Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. Bir süredir ünlü oyuncu Sarp Apak ile birlikte aşk yaşadı. Apple’da çalıştı ve ünlü oyuncu Sarp Apak ile Barcelona’da hayatını birleştirdi.
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Ünlü oyuncu Sarp Apak ile Bengisu Apak çiftinin erkek bebeği dünyaya geldi. Çift bebeğe Güney adını verdi.
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