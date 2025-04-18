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        Haberler Kısayol Magazin O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman? O Ses Türkiye bu hafta var mı, hangi gün yayınlanacak?

        O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman? O Ses Türkiye bu hafta var mı, hangi gün yayınlanacak?

        Tv8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yeni bölüm merakla bekleniyor. Athena Gökhan, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin'in jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye 5 ve 12 Nisan'da yayınlanmamıştı. Peki O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı, hangi gün yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 17:25 Güncelleme: 18.04.2025 - 17:25
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        • 1

          O Ses Türkiye 2025 programının yeni bölümleri bekleniyor. Programın izleyicileri her hafta cumartesi akşamı ekrana gelen O Ses Türkiye 2025 geçtiğimiz hafta sou yayınlanmamıştı. Bu hafta sonu yayınlanıp yayınlanmacağını merak edenler için yayın akışı ile detaylar belli oldu.

        • 2

          O SES TÜRKİYE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

          En son 29 Mart'ta ekranlara gelen O Ses Türkiye'nin yeni bölüm tarihi belli oldu. TV8'den yeni bölüm fragmanı geldi. Henüz yayın akışında görünmese de O Ses Türkiye 19 Nisan Cumartesi akşamı TV8 ekranlarında seyircisi karşısında olacak.

        • 3

          TV8 YAYIN AKIŞI 19 NİSAN

          06:00 Tuzak

          07:45 Süper 1 Takım

          08:00 Oynat Bakalım

          09:45 Gazete Magazin

          14:15 Tren Soyguncuları (film)

          16:15 Onları Yükseğe As (film)

          20:00 Survivor All Star-Gönüllüler

          00:15 Survivor Ekstra

          01:30 Gazete Magazin

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