Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Oğuzhan Koç ve Murat Boz'un jüri olarak yer aldığı O Ses Türkiye'de adını finale yazdıran 10 isim 21 Ocak Cuma gecesi O Ses Türkiye şampiyonu olmak için şarkılarını söyledi.

O Ses Türkiye 2021'in heyecan dolu final gecesinin sonunda sezonun şampiyonu olarak büyük ödülü almaya hak kazanan isim Hasan Koçak oldu. O Ses Türkiye şampiyonunun belli olmasıyla birlikte O Ses Türkiye birincisi ne kazanıyor, birincilik ödülü nedir soruları araştırılmaya başladı. İşte O Ses Türkiye şampiyonluk ödülü