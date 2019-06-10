10 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Zafer Samancı'nın özel haberine göre, geçtiğimiz Ekim ayında Konya-Ankara karayolu güzergâhındaki Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Damlakuyu Mahallesinde kazı çalışması yapan işçiler, toprağa gömülü halde çuval bulmaları üzerine jandarma ekiplerine haber verdi.
Jandarma tarafından açılan çuvallardan 75 kilo PETN patlayıcı madde ile çok sayıda fünye, fitil ve kablo bulundu. Kazı yerinde yapılan incelemelerin ardından başlatılan soruşturmada güvenlik güçleri tarafından patlayıcı maddeyi Konya'ya getiren teröristin kimliği belirlendi.
ÖZÇAKTU'NUN KURYESİ GÖMMÜŞ
Ele geçirilen patlayıcıların Diyarbakır'dan bazalar içinde İstanbul'a sevk edilmek istenirken yakalanan 80 kilo PETN ile aynı şekilde ambalajlandığı tespit edildi. Soruşturmayı bu yönde derinleştiren güvenlik güçleri, Diyarbakır'daki patlayıcıları sevk ederken yakalanıp tutuklanan PKK terör örgütü üyesi M.A. ile halen firar olarak aranan Kenan Akdeniz'in geçmişte Konya'ya geldiğini ve patlayıcının gömüldüğü bölgede bulunduğunu belirledi. Güvenlik güçlerinin yaptığı araştırmalar neticesinde PKK'nın azılı teröristlerinden "Erhan Porsipi" kod adlı İshak Özçaktu'ya bağlı çalışan ve onun kuryeliğini yapan M.A ile Kenan Akdeniz'in plakası tespit edilen araçla, Diyarbakır'dan çıkarak Konya'ya geldiği, sonra tekrar Diyarbakır'a geçtikleri tespit edildi.
ÖZÇAKTU 186 KİŞİNİN KATİLİ
Bulunduğu tarihten yaklaşık iki yıl önce gömülen 75 kilo patlayıcının bulunmasıyla terör örgütünün Ankara'da yapmayı düşündüğü kanlı eylem planı bozulurken, eylemin planlayıcısının yine azılı terörist, İçişleri Bakanlığı'nın 4 milyon para ödüllü kırmızı listesindeki "Erhan Porsipi" kod adlı İshak Özçaktu olduğu belirlendi. İshak Özçaktu aynı zamanda Merasim Sokak, Kızılay, İstanbul Beşiktaş ve Kayseri'deki bombalı eylemlerde çoğu sivil 186 kişinin şehit edilmesi eylemlerinin de arkasındaki isim.
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