O molekül, semptomları ve organ hasarını engelleyebilir

ABD’de geçtiğimiz günlerde heyecan verici moleküler beyin araştırmalarının yayınlandığı “Molecular Nuerobiology” dergisinde Theoharis ve arkadaşlarının bilimsel bir çalışması yayımlandı. Bu çalışmaya göre İsoquersetin kullanımı uzun Covid-19 semptomlarını ve organlarda gelişen hasarı engelleyebilir.

Prof. Dr. Vefik Arıca

BELİRTİLER İYİLEŞTİKTEN SONRA DA GÖRÜLÜYOR

Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca “Koronavirüsün etkileri sadece enfekte olunan aktif dönemde değil, iyileştikten sonra da gözlemlenebiliyor. Hastalığı geçiren kişilerin şikayetleri haftalar hatta aylar sonra bile devam edebilir” diyor ve devam ediyor; Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre Covid-19 teşhisi konulan hastaların yüzde 10-20’sinde şikayetlerin, 12 hafta veya daha uzun sürdüğü belirtiliyor. Ancak klinik pratikte uzamış şikâyet oranının yüzde 30-50 arasında olduğu bildiriliyor. Bu hastalarda şikayetlerin uzamasının nedeni henüz bilinmese de bu duruma bağışıklık sisteminin uyarılmaya devam etmesinin ve antijen kalıntılarının yol açabileceği düşünülüyor. Uzamış (long) Covid, Kronik Covid Sendromu ve Post Akut Covid-19 (Pasc) olarak da tanımlanıyor” diyor.

UZAMIŞ COVID KADINLARDA DAHA RİSKLİ

Covid-19 hastalığı erkeklerde ve yaşlılarda daha riskliyken uzamış Covid’in kadınlar için daha büyük risk oluşturduğu, gençlerde hatta çocuklarda da görüldüğü bildiriliyor. En sık bildirilen uzamış Covid belirtileri; yorgunluk, halsizlik, nefes darlığı, öksürük, eklem ve kas ağrısı, göğüs ağrısı, çarpıntı, saç dökülmesi, depresyon, unutkanlık, mide-bağırsak problemleri, baş ağrısı, ruh halinde değişiklikler, uyku sorunları, odaklanamama ve düşünceleri kelimelere dökmekte zorlanma olarak sıralanıyor.

EN SIK BU BELİRTİLERDEN YAKINIYORLAR

Koku ve tat kaybı da uzun süren bir yakınma olarak değerlendiriliyor. Covid-19 hastalığı geçirenlerin yüzde 50’sinden fazlası, hastalıktan ortalama 6 ay sonra bile koku ve tat alma duyusunun normale dönmediğini bildiriyor. Hastalığı geçiren kişilerin, en çok yorgunluk, eklem ağrıları, koku ve tad kaybından yakındıkları belirtiliyor.

UZAMIŞ COVID İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ

*50 yaş üzeri olmak

*Kadın cinsiyet (genç yaş grubunda)

*Obezite

*Klinik tablosu ağır seyreden vakalar

*Çok sayıda belirtisi olanlar

*Kronik hastalığı bulunanlar

HEM KORUMADA HEM TEDAVİDE ETKİLİ

Nöroprotektif, kardiyoprotektif, kemopreventif,antioksidan, antiinflamatuar, antiviral, anti-alerjik, anti-aging özelliklere sahip en popüler flavonoid takviyeleri arasında yer alan İsoquersetin molekülünün, Covid-19 ile mücadelede gerek koruma gerek tedavi anlamında önemli rol oynadığı belirtiliyor. Covid-19’un özellikle beyinde oluşturmuş olduğu hücresel hasar nedeniyle nörolojik ve psikiyatrik şikayetlerin uzun süre devam ettiği, İsoquersetinin bu şikayetleri engellemede veya azaltmada etkin olabileceği sonucuna varılıyor.

SEMPTOMLARI AZALTAN 3 MOLEKÜL

Yapılan çalışmalar sonucu uzamış Covid-19 semptomlarını azaltan moleküller;

1-İsoquersetin

2-Yeşil çay içinde bulunan kateşin molekülü

3- Sülforafan molekülü içeren brokoli, karnabahar, brüksel lahanası gibi turpgiller olarak sıralanıyor.

Flavonoidler ve özellikle İsoquersetin, Covid-19’a karşı koruma ve tedavi olarak önerilip bazı ülkelerin tedavi rehberlerinde yer alıyor. Uzamış Covid-19 sendromunda İsoquersetin kullanımının özellikle nöroinflamasyonu azalttığına dair kanıtlar bulunuyor. İsoquersetinin Covid-19 sonrası bilişsel işlev bozukluğunu azaltıp, unutkanlık, hafıza karışıklığı ve uyku bozukluklarını olumlu yönde etkilediği belirtiliyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı Teknopol

TÜRKİYE’DE ÜRETİLİYOR

İsoquersetin molekülü Türkiye’de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde (Teknopol) yerli ve milli imkanlarla üretiliyor.