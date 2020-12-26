Bidon satışları patladı! O kentte 48 saat su akmayacak!

İHA

TCDD’nin Kocaeli Hereke’de yürüttüğü 3. Hızlı Tren Hattı inşaat çalışmaları sebebiyle, 2 bin milimetre çapında ana isale hattının güzergahı değiştirileceği için Kocaeli’nin tamamında 48 saatlik planlı bir su kesintisi yaşanacak. 28 Aralık Pazartesi akşamı saat 23.00’da başlayacak olan planlı su kesintisi, 30 Aralık Çarşamba günü saat 23.00’a kadar devam edecek.

30 LİTRELİK BİDONLAR TERCİH EDİLİYOR

İHA'da yer alan habere göre planlı su kesintisini duyan vatandaşlar bidon satışı yapılan yerlere akın etti. Daha çok en büyük boy olan 30 litrelik bidonları tercih eden vatandaşlar, susuz kalmamak için bidonların fiyatlarını dahi önemsemiyor.

"10 MÜŞTERİDEN 8'İ BİDON SORUYOR"

Bidon satışlarında büyük bir patlama olduğunu belirten firma yetkilisi Arzu Karaal, gelen müşterilerin 10 tanesinden 8’inin bidon sorduğunu söyledi. Karaal, “Bidonlarımızı kapılara çıkarttık. Biz ürünleri dün akşam getirdik, ancak yetiştirebildik. Bugün bir 15-20 tane sattık ama bu bidonların büyüklüğü 30 litre. Plastik bidonlarımız 3 litreden başlıyor, 30 litreye kadar var.

"MUSLUKLU BİDONLAR RAĞBET GÖRÜYOR"

En çok rağbet görenler musluklular bu arada. Fiyatlarımız da 22.5 ile 40 lira arasında değişiyor. İnsanlar sadece ürüne odaklı geliyorlar. Fiyat umurlarında bile değil. Genelde 30 litreyi, en büyüğü talep ediyorlar” dedi.

"ŞU AN BİDON SIKINTISI YOK"

Başka bir firmanın yetkilisi Sadullah Cengiz ise “48 saatlik bir su kesintisi olacak. Biz de vatandaşlarımız sıkıntı yaşamasınlar diye bidonlarımızı getirdik. İlgi var, insanlarımız alıyorlar, memnunlar.

Bidonlarımız boy boy, fiyatlarımız da uygun. Talep gören bidonlar genellikle musluklu olanlar, onlar da 35 lira. İnsanlar susuz kalmasınlar diye bidonları satmaya devam ediyoruz.

Depomuzda da ürünlerimiz var. Şu anlık bir sıkıntı yok” diye konuştu.