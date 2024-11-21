O kaçtı, polis kovaladı: 25 kilometrelik kovalamacanın sonunda 58 bin TL ceza
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, 25 kilometre süren takibin ardından yakalandı. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye çeşitli suçlardan toplamda 58 Bin 88 TL ceza yazıldı.
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Bursa'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 58 bin lira ceza kesildi. Olay, saat 23.30 sıralarında İnegöl'ün Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi.
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Bölgede devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri araca 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin uyarılarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Çok sayıda polis ekibi aracın peşine düştü.
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Tehlikeli şekilde ilerleyen sürücü, 25 kilometre süren takibin sonucu Mahmudiye Mahallesi'nde durduruldu. Yapılan incelemede 19 yaşındaki sürücünün ehliyeti olmadığı ve aracın çekme belgeli olduğu tespit edildi.
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Sürücüye 'ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan 12 bin 977 TL, 'drift atmak' suçundan 32 bin 233 TL, 'makas atmak' suçundan 6 bin 439 TL, 'çekme belgeli araçla trafiğe çıkmak' suçunda 6 bin 439 TL cezai işlem uygulanırken, araç otoparka çekildi.