O. J. Simpson'ın banka kartı 350 bin liraya satıldı

Eski Amerikan futbolcusu ve oyuncu O. J. Simpson'ın banka kartı, ölümünden sadece iki hafta sonra açık artırmaya çıkarıldı. Son kullanma tarihi 2023'te dolan kart, müzayedede 10 bin 675 dolara satıldı. Satıcı Jonathan Lepore, kartı internette yalnızca 70 dolara satın almıştı.

Jonathan Lepore, kartı başlangıçta arkadaşının babasına hediye etmeyi düşünmüştü. Arkadaşının babası, O.J. Simpson ve eski eşi Nicole Brown Simpson ile 80'lerde ve 90'ların başında arkadaşlık ediyordu. Daha sonra kartı satmaya karar verdi. Banka kartı için 63 teklif verildi ve ortaya 10 bin 675 dolar rakamı çıktı.