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        Haberler Dünyadan O. J. Simpson'ın banka kartı 350 bin liraya satıldı - Magazin haberleri

        O. J. Simpson'ın banka kartı 350 bin liraya satıldı

        Eski eşi ve onun erkek arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanıp beraat ettiği davayla hatırlanan eski Amerikan futbolcusu ve oyuncu O. J. Simpson'ın banka kartına açık artırmada 10 bin 675 dolar (Yaklaşık 350 bin TL) verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2024 - 12:16 Güncelleme: 28.04.2024 - 12:16
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        • 1

          Eski Amerikan futbolcusu ve oyuncu O. J. Simpson'ın banka kartı, ölümünden sadece iki hafta sonra açık artırmaya çıkarıldı. Son kullanma tarihi 2023'te dolan kart, müzayedede 10 bin 675 dolara satıldı. Satıcı Jonathan Lepore, kartı internette yalnızca 70 dolara satın almıştı.

          Jonathan Lepore, kartı başlangıçta arkadaşının babasına hediye etmeyi düşünmüştü. Arkadaşının babası, O.J. Simpson ve eski eşi Nicole Brown Simpson ile 80'lerde ve 90'ların başında arkadaşlık ediyordu. Daha sonra kartı satmaya karar verdi. Banka kartı için 63 teklif verildi ve ortaya 10 bin 675 dolar rakamı çıktı.

        • 2

          PARANIN BİR KISMINI BAĞIŞLAYACAK

          Kartı satan Jonathan Lepore, satışı aynı zamanda iyilik için bir güce dönüştürecek. Lepore, satış rakamının yüzde 10'unu 'Aile İçi Şiddete Son Verme Ulusal Ağı'na bağışlayacak.

        • 3

          10 Nisan 2024'te 76 yaşında hayatını kaybeden O. J. Simpson'ın ölüm nedeni prostat kanseri olarak açıklandı.

        • 4

          CİNAYETLE YARGILANDI

          Tam adı Orenthal James Simpson olan ancak O. J. Simpson'ın spordaki başarısı, 1995'te eski karısı Nicole Brown ve erkek arkadaşı Ron Goldman'ın öldürülmesi nedeniyle yargılanması ve tartışmalı beraat kararıyla gölgelenmişti. Televizyondan canlı yayınlanan davası, dünya genelinde takip edilmişti.

        • 5

          SİYAH ELDİVEN SAVUNMASI

          O. J. Simpson güvenlik güçlerine teslim olacağı gün, peşine onlarca polis aracını takarak beyaz otomobili ile kaçmıştı. 'Asrın davası' olarak anılan davada, Simpson'ın cinayette kullanılan siyah eldivenin eline olmadığı yönündeki savunması büyük ses getirmişti.

        • 6

          ÖNCE BERAAT, SONRA TAZMİNAT

          Savunma avukatları, O. J. Simpson'ın ırkçılık yüzünden polis tarafından tuzağa düşürüldüğünü iddia etmiş, Simpson, bu çifte cinayet davasından beraat etmişti.

          Öldürülen Nicole Brown ve Ron Goldman'ın ailelerinin, iki yıl sonra Simpson aleyhine açtıkları kamu davasında ise karar tam tersi çıkmış, ünlü isim bu davada suçlu bulunmuştu. Yaklaşık 33 milyon dolar tazminata mahkum edilmişti.

        • 7

          9 YIL HAPİS YATTI

          Cinayetten hüküm giymeyen O. J. Simpson, Las Vegas'ta silahlı soygun ve adam kaçırmak suçlamalarıyla yargılandığı davada hüküm giymişti. 33 yıl hapis cezası alan Simpson, 2008'de cezaevine girmiş, 9 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2017'de serbest kalmıştı.

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