O ilçede atlara özgürlük! Yük taşımayacaklar

AA

Edirne'nin Keşan ilçesinde başlatılan "At arabaları dönüşüyor" projesi kapsamında at arabasıyla yük taşımacılığı yapan 104 kişiye ücretsiz motorlu triportör dağıtıldı.

İlçede hurda, kağıt ve yük taşıyıcılığında kullanılan at arabalarının dönüştürülmesi amacıyla proje geliştirildi. Keşan Belediyesince başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca desteklenen projeyle atların yük taşıma eziyetinden kurtarılması ve şehir içi trafiğin rahatlatılması hedefleniyor. Proje kapsamında Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryerinde düzenlenen törene, hak sahipleri atların çektiği at arabalarıyla geldi. 104 triportör hak sahiplerine belge ve plakalarıyla teslim edildi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba triportöre binerek aracı inceledi. Törene, Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürü Engin Öztürk, ilçe belediye başkanları, ilçe siyasi parti temsilcileri, oda, borsa ve dernek başkanları katıldı.

'HAYVANLARA VE ÇEVREYE VERİLEN DEĞERİN GÜZEL BİR GÖSTERGESİ'

Fatma Aksal, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin hayvanlara ve çevreye verilen değerin güzel bir göstergesi olduğunu söyledi. Projenin hemşehrilerine hayırlı olmasını dileyen Aksal, "Atın bakımı bir sorumluluktu. Onlarda memnun değillerdi, inşallah onları modern araçlarına kavuşturuyoruz. Gelir kazanma imkanlarını da artıracağız. Bu proje Türkiye'de yapılmış ilk proje ve başka bir örneği yok. Diğer illerimize ve ilçelerimize de örnek olmasını diliyorum" diye konuştu.

'ATLARIN OMUZLARINDAN YÜK İNİYOR ARTIK'

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da çevreci bir projeye imza attıklarını belirtti. "Atların omuzlarından yükler iniyor artık" diyen Helvacıoğlu, "Atlar artık yük taşımayacak, otlayacak, kendi doğal hayatında yaşayacak. Bu projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un, bakan yardımcımız Fatma Varank'ın ve milletvekilimiz Fatma Aksal'ın destekleriyle gerçekleştirdik. 104 triportörü at arabalarıyla değiştirdik" ifadelerini kullandı.

'GURUR DUYDUĞUMUZ BİR PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK'

Projenin Türkiye'ye örnek olduğunu, triportör sahipleriyle Şimşekler Motorlu Taşıyıcılar Derneği'ni kurduklarını anlatan Helvacıoğlu, "İstihdam sağlayacağız. Yeni nesil mesleklere de kuryelik yapacaklar. Tripörtorler ticaret firmalarına, marketlere kargoluk, kuryelik yapacak. Gurur duyduğumuz bu projeyi hayata geçirdik" dedi.

Helvacıoğlu, 1.6 milyon lira bütçeli projeyle yük taşımacılığından kurtarılan atların köylerde çiftliklerde istihdam edileceğini kaydetti.