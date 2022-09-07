O anlar kamerada! Yaşlı adamın ölüme gidişi!

Antalya'da, geçtiğimiz pazartesi günü 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesi Emrah Caddesi üzerinde kan donduran bir kaza yaşandı.
HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPTI
İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, orta refüjdeki aralıktan geçerek caddeye çıkan İbrahim Gezer'in (66) kullandığı bisikletle, Emrah A. (28) yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.
ÖN CAMA ÇARPIP YERE DÜŞTÜ
Çarpmanın şiddetiyle yaşlı adamın kafasını aracın ön camına çarparak yere düştü, bisiklet ve sepetindeki yüzlerce atık içecek kutu da yola savruldu.
YAŞLI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Gezer’e ilk müdahalede bulunup ambulansa hastaneye sevkini gerçekleştirdi. Sürücü Emrah A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
ŞAPKASI ARACIN CAMINDA KALDI
Kazadan geriye kalan bazı hurda eşyalar ile yüzlerce atık içecek kutuları ise belediye ekiplerince yoldan kaldırıldı. Yaşlı adama ait şapkanın aracın kırılmış ön camında sıkışmış vaziyette durması ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Özel bir hastaneye kaldırılan İbrahim Gezer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gezer’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Gezer’in cenazesi yakınları tarafından morgdan alındı.
İKİ SÜRÜCÜDE DE İHLAL BELİRLENDİ
Kazada, araç sürücüsü Emrah A.’nın, ‘Aracının hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak’ maddesini, bisiklet sürücüsü İbrahim Gezer’in de, ‘Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak’ maddesini ihlal ettiği kaza yeri incelemesinde belirlendi.
KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bisikletiyle caddenin ilk şeridinden karşıya geçen Gezer’in, ardından orta refüjdeki aralıktan ilerleyip diğer şeride geçtiği sırada Emrah A’nın kullandığı araçla çarpışma anı yer aldı.
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