O anlar kamerada! İşte Mehmetçik! Teröristler böyle teslim oldu!

İŞTE MEHMETÇİK! | O anlar kamerada! Teröristler böyle teslim oldu! - VİDEO HABER

AA

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki hedeflere yönelik düzenlenen "Pençe-Kilit Operasyonu" planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

400'DEN FAZLA TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ AA'da yer alan habere göre Mehmetçik, bölgede teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınakları tespit ederek kullanılmaz hale getiriyor, terör yuvalarını tek tek imha ediyor. Nisan ayının ortasında başlayan operasyon kapsamında 400'den fazla terörist etkisiz hale getirildi, 500'den fazla mağara, sığınak ile 2 bine yakın el yapımı patlayıcı imha edildi.

BÖLÜCÜ ÖRGÜTTE ÇÖZÜLME HIZLANDI Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki operasyonu ile iyice sıkışan terör örgütünde çözülmenin de hızlandığı belirtildi.

7 TERÖRİST MEHMETÇİĞE TESLİM OLDU Hafta içinde 2 terörist terör örgütünden kaçtı, hemen ardından 5 terörist daha terör örgütünü bırakarak Mehmetçik'e teslim oldu. Teröristlerin mağaradan çıkarak teslim olmalarına ilişkin görüntüler de yayımlandı.

"TÜRK ASKERİ AMAN DİLEYENE ZARAR VERMEZ" Komandoların etrafını sardığı, zorlu ve kayalık arazide bulunan mağaradaki teröristler ellerini kaldırarak tek tek mağaradan çıktı. Mehmetçik gerekli güvenlik önlemlerini alırken, bir askerin "Türk askeri aman dileyene, teslim olana asla zarar vermez" ifadesi de görüntülerde yer aldı.