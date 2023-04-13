Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa O anlar kamerada! Sürükleyerek öldürdü! - Denizli son dakika haberleri

O anlar kamerada! Sürükleyerek öldürdü!

Denizli'de, hareket halindeki bir otomobilin arkasına zincirle bağlı şekilde asfaltta sürüklenen köpeğin cep telefonuyla çekilen görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Polis tarafından gözaltına alınan sürücüye 'Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapılırken, köpeğin öldüğü öğrenildi

Giriş: 13.04.2023 - 07:41 | Güncelleme: ABONE OL
O anlar kamerada! Sürükleyerek öldürdü! - Denizli son dakika haberleri
O anlar kamerada! Sürükleyerek öldürdü!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Denizli'de olay, Bekilli ilçe merkezinde meydana geldi. Cadde üzerinde hareket halindeki otomobilin arkasına zincirle bağlı şekilde yolda sürüklenen köpeği gören vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

DHA'da yer alan habere göre sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. Olayla ilgili Bekilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları araştırmada köpeği sürükleyen kişi tespit edilerek yakaladı.

KÖPEĞİ BAGAJA KOYMUŞ BAGAJDAN ATLAMIŞ

Otomobili kullanan kişinin Sırıklı Mahallesinde oturan Ahmet D. (73) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Taşçı´nın ifadesinde, köpeğini veterinere aşı yaptırmak için otomobilin bagajına bağlı halde koyduğunu, ancak bagajdan nasıl atladığını fark etmediğini söylediği öğrenildi.

KÖPEĞİN ÖLDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ

Köpeğin öldüğü belirlenirken, Taşçı hakkında 'Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldığı belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kocaeli'de 80 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kocaeli'de 80 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Silahlı saldırıya uğrayan motosikletli ağır yaralandı
Silahlı saldırıya uğrayan motosikletli ağır yaralandı
Teldeki kuşu kurtarmak isterken akıma kapıldılar: 2 yaralı
Teldeki kuşu kurtarmak isterken akıma kapıldılar: 2 yaralı
Kuşadası'nda kıyıda 2 düzensiz göçmen cesedi bulundu
Kuşadası'nda kıyıda 2 düzensiz göçmen cesedi bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.