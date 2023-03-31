O anlar kamerada! Kızını taciz eden genci vurdu!

Ankara'da olay, 21 Mart günü Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi´nde meydana geldi. Sinan K., cep telefonuna mesaj göndererek kızını taciz ettiğini iddia ettiği Sedat S.'yi, trafikte takip etti.

Aracın kapısını açan Sinan K., Sedat S.'ye ateş etti. Sinan K., yaralı halde aracın diğer kapısından çıkarak kaçmaya çalışan Sedat S.'yi yerde darp ettikten sonra uzaklaştı. Yaralanan Sedat S., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Öte yandan saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde Sinan K.´nin, kırmızı ışıkta durduğunda aracından inip, öndeki aracın kapısını açarak Sedat S.'ye saldırdığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Sinan K. ifadesinde, Sedat S.'nin kızına mesaj göndererek tazizde bulunduğunu, bu yüzden saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.