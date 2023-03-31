Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa O anlar kamerada! Ankara'da Kızını taciz eden genci vurdu! - Son dakika haberi

O anlar kamerada! Kızını taciz eden genci vurdu!

Ankara'da Sinan K., kızını cep telefonuna mesaj göndererek taciz ettiğini ileri sürdüğü Sedat S.'yi, trafikte takip edip kırmızı ışıkta durduğu sırada pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı

Giriş: 31.03.2023 - 15:55 | Güncelleme: ABONE OL
O anlar kamerada! Ankara'da Kızını taciz eden genci vurdu! - Son dakika haberi
O anlar kamerada! Kızını taciz eden genci vurdu!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Ankara'da olay, 21 Mart günü Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi´nde meydana geldi. Sinan K., cep telefonuna mesaj göndererek kızını taciz ettiğini iddia ettiği Sedat S.'yi, trafikte takip etti.

KIRMIZI IŞIKTA DURUNCA 'POMPALI' İLE İNDİ

Baba Sinan K., tutuklanarak cezaevine g&ouml;nderildi.
Baba Sinan K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA'da yer alan habere göre Sinan K., Sedat S. otomobiliyle kırmızı ışıkta durunca arkadaki aracından pompalı tüfekle indi.

VURDUKTAN SONRA YERDE DARP ETTİ

Aracın kapısını açan Sinan K., Sedat S.'ye ateş etti. Sinan K., yaralı halde aracın diğer kapısından çıkarak kaçmaya çalışan Sedat S.'yi yerde darp ettikten sonra uzaklaştı. Yaralanan Sedat S., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

"KIZIMI TACİZ ETTİĞİ İÇİN VURDUM" DEDİ

Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Sinan K. ifadesinde, Sedat S.'nin kızına mesaj göndererek tazizde bulunduğunu, bu yüzden saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sinan K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI

Öte yandan saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde Sinan K.´nin, kırmızı ışıkta durduğunda aracından inip, öndeki aracın kapısını açarak Sedat S.'ye saldırdığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı adayları bağış toplamak için döviz hesabı açtırabilecek
Cumhurbaşkanı adayları bağış toplamak için döviz hesabı açtırabilecek
Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 23 tutuklama
Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 23 tutuklama
Malatya'da riskli alan ilanı ve acele kamulaştırma kararları
Malatya'da riskli alan ilanı ve acele kamulaştırma kararları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.