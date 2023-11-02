REKLAM advertisement1

Diyarbakır'da olay, dün sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Bir otomobilden inen 2 kişiden biri çevreyi kontrol ederken, diğeri ise iş yerinin önünde oturan galerici Serdar Tokur'a (38), tabanca ile peş peşe ateş etti.

OTOMOBİLLE KAÇTILAR DHA'da yer alan habere göre Tokur kanlar içinde yere yığılırken, sürücü ile diğer 2 şüpheli otomobille kaçtı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI O anlar güvenlik kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan Tokur hayatını kaybetti.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ Çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR Kiralık olduğu belirlenen otomobil, 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Polis otomobilde inceleme yaparken, soruşturma sürüyor.