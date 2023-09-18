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        Haberler Gündem 3. Sayfa O anlar kamerada! İstanbul'da Ahırkapı açıklarında iki gemi çarpıştı! - Son dakika haberler

        O anlar kamerada! Ahırkapı açıklarında iki gemi çarpıştı!

        İstanbul'da, Ahırkapı açıklarında kuru yük gemisi ile konteyner gemisi çarpıştı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Çarpışma anı cep telefonu kamerasına da yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 08:28 Güncelleme: 18.09.2023 - 08:34
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        O anlar kamerada! Ahırkapı açıklarında iki gemi çarpıştı!
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        İstanbul'da, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ahırkapı Demir Bölgesi’nde "New Legend" isimli 228 metre boyundaki kuru yük gemisi ve "Elbsun" isimli 141 metre boyundaki konteyner gemisinin çarpıştığı belirtildi.

        CAN KAYBI VE YARALANMA OLMADI

        DHA'da yer alan açıklamada, "Ahırkapı Demir Bölgesi’nde çatışan New Legend isimli 228 metre boyundaki kuru yük gemisi ve Elbsun isimli 141 metre boyundaki konteyner gemisinde KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) Botumuzca yapılan incelemelerde; herhangi bir can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliği tespit edilmemiştir" ifadeleri yer aldı.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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