İstanbul'da, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ahırkapı Demir Bölgesi’nde "New Legend" isimli 228 metre boyundaki kuru yük gemisi ve "Elbsun" isimli 141 metre boyundaki konteyner gemisinin çarpıştığı belirtildi.

CAN KAYBI VE YARALANMA OLMADI

DHA'da yer alan açıklamada, "Ahırkapı Demir Bölgesi’nde çatışan New Legend isimli 228 metre boyundaki kuru yük gemisi ve Elbsun isimli 141 metre boyundaki konteyner gemisinde KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) Botumuzca yapılan incelemelerde; herhangi bir can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliği tespit edilmemiştir" ifadeleri yer aldı.