O anlar kamerada! 22 milyon TL'lik hırsızlık!

İstanbul Üsküdar, Büyük Çamlıca, Kısıklı Mahallesi'nde 22 Ağustos'ta meydana gelen olayda polise başvuran O.C. evinde hırsızlık meydana geldiğini söyleyerek yardım istedi.
SAATLER, TEK TAŞ YÜZÜK, ANTİKA VAZO
DHA'da yer alan habere göre mağdur O.C. evine giren hırsızların toplam değeri 1 milyon dolar olan 9 adet saat, 80 bin dolar değerinde 6 karat tek taş yüzük, toplam 10 bin dolar değerinde 5 adet pırlanta yüzük, toplam değeri 1 milyon lira olan 7 adet antika gümüş vazo ile iki adet tablet ve cep telefonu ile muhtelif eşyaların çalındığını söyledi.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis bazı güvenlik kameralarının hırsızları görüntülediğini tespit etti.
SAKİN TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ
Görüntülerde bir şüphelinin iki bavula koyduğu eşyalarla yürüyerek park ettiği otomobilinin yanına kadar geldiği görüldü. Burada çaldıklarını bagaja yükleyen şüphelinin sakin tavırlarla olay yerinden ayrıldığı belirlendi.
EVİNDE ÇALINTI EŞYALAR ELE GEÇİRİLDİ
Kimliği tespit edilen şüpheli Hakan A. önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 7 adet kol saati, gümüş vazolar ve 1970 basımı antika banknot paralar ele geçirildi.
19 SUÇ KAYDI ÇIKTI
Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüphelinin daha önceden de 19 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.
İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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