Son dakika haberler: O an kamerada! Kadın kasiyere kadın tokadı! - En son haberler

İHA

İstanbul'da, geçtiğimiz günlerde saat 20.25 sıralarında Şişli Kuştepe’de, edinilen bilgiye göre bir markette alışveriş yapan üç kadın ardından kasa sırasına girdi. GENÇ KASİYERE TOKAT ATTI İHA'da yer alan habere göre burada kadın kasiyer ile kadınlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlardan biri genç kasiyere saldırarak tokat attı.

SALDIRIP TEHDİT ETTİLER Diğer kadınların da tehdit etmeyi sürdürmesi üzerine araya vatandaşlar girdi. Saldırgan kadınlar ardından marketten ayrılırken, genç kasiyer ise polise ihbarda bulundu.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıya uğrayan kadının ifadesini aldıktan sonra marketin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. İKİ KADIN YAKALANDI Yapılan çalışmalar sonucunda saldırgan kadınların D.G. ve L.Ç. oldukları tespit edildi. Devam eden çalışmalarda iki kadın yakalanarak emniyete götürüldü. EMNİYETTEN SERBEST KALDILAR Burada ifadeleri alınarak “kasten yaralama” ve “hakaret” suçlarından adli işlemleri yapılan iki kadın, savcılık talimatıyla emniyetten serbest kaldı.