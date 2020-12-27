Instagram hesabından yayınladığı karelerle adından söz ettiren işletmeci Nusret Gökçe, önceki gün Real Madrid'de forma giyen futbolcu Karim Benzema ile bir araya geldi.

Restoranında Benzema'yı ağırlayan Gökçe, yıldız futbolcuya meşhur tuzlama hareketini yaptırdı. Nusret Gökçe, o anların videosunu takipçileriyle paylaştı.