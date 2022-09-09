CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEDİ?



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğal gaz) Fiyat konusunda görüşmem olmuştu, Putin'in yaklaşımı da müspet olursa 'nurun ala nur' olur. Derdimiz bunu vatandaşımıza daha uygun verebilmek."