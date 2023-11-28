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        Haberler Magazin Nursena Say ve Maria Brechane podyumda buluşacak - Magazin haberleri

        Tescilli güzeller podyumda buluşacak

        Brezilya Güzeli Maria Brechane ve Türkiye Güzeli Nursena Say, Dosso Dossi Fashion Show'da Antalya'da podyuma çıkacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 12:35 Güncelleme: 28.11.2023 - 12:37
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        • 1

          Frida Aasen

          Ünlü top modelleri podyumunda yürüterek dünya çapında ses getiren defilelere imza atan Dosso Dossi Fashion Show, bu kez tescilli güzelleri bir araya getiriyor. Brezilya Güzeli Maria Brechane ve Türkiye Güzeli Nursena Say, 15 Aralık’ta Antalya’da düzenlenecek defilede podyuma çıkacak.

          Nest Convention Center’da iki bin özel davetlinin izleyeceği defile, güzeller geçidine sahne olacak. 70 mankenin katılımı ile gerçekleşecek büyük defilenin baş mankeni Victorias Secret’in ünlü yüzlerinden Norveçli Frida Aasen olacak.

        • 2

          Maria Brechane

          Toplam 70 mankenin görev alacağı defilenin kadrosuna iki tescilli güzel de dahil oldu. 2023 Brezilya Güzeli Maria Brechane ve son Türkiye Güzeli Nursena Say, Türk tekstil ürünlerinin 2024 ilkbahar-yaz kreasyonlarının sergileneceği defilede dörder kıyafet giyecek.

        • 3

          Nursena Say

          19 yaşında ve 1.78 boyunda olan Brezilyalı Maria Brechane, 2017 yılında başladığı profesyonel modellik kariyerinde hızla ilerliyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen son Miss Türkiye yarışmasında birinci olan Nursena Say ise 25 yaşında ve 1.80 boyunda. Nursena Say, Şubat ayında Hindistan’da düzenlenecek Miss World Güzellik Yarışması’nda ülkemizi temsil edecek.

        • 4

          Maria Brechane

          "MERHABA TÜRKİYE"

          Ayrıca, bir gelenek haline gelen güzellerin “Merhaba Türkiye” paylaşımını Brezilyalı model de gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafı üzerine “Merhaba Türkiye” yazarak mesajına Türkçe başlayan Maria Brechane, İngilizce devam ederek, “Antalya’da Dosso Dossi Fashion Show’da olacağım. Aralık ayında hepinizi göreceğim için mutluyum. Hepinizi seviyorum” dedi. Mesajının sonuna kalp emojisi koyan ünlü manken, Türkiye’ye gelecek olmaktan duyduğu mutluluğu da takipçileriyle paylaştı.

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