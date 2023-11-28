Frida Aasen

Ünlü top modelleri podyumunda yürüterek dünya çapında ses getiren defilelere imza atan Dosso Dossi Fashion Show, bu kez tescilli güzelleri bir araya getiriyor. Brezilya Güzeli Maria Brechane ve Türkiye Güzeli Nursena Say, 15 Aralık’ta Antalya’da düzenlenecek defilede podyuma çıkacak.



Nest Convention Center’da iki bin özel davetlinin izleyeceği defile, güzeller geçidine sahne olacak. 70 mankenin katılımı ile gerçekleşecek büyük defilenin baş mankeni Victorias Secret’in ünlü yüzlerinden Norveçli Frida Aasen olacak.