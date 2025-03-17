Nursel Ergin'in geçtiğimiz yıl meme kanserine yakalandığı öğrenilmişti. 44 yaşındaki sunucu, geçtiğimiz haftalarda hastalık sürecine dair merak edilenleri sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında anlatmış ve 6 seans kemoterapi tedavisi gördüğünü söylemişti.

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"BU ANI ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Zor bir süreç geçirdiğini ifade eden Nursel Ergin, yeni bir paylaşımda bulundu. Ergin, tedavi döneminde saçlarını kazıtırken çektiği videoyu "Bu anı asla unutmayacağım" notuyla yayımladı.

"KENDİNİZİ SÜRECE HAZIRLAYIN DİYE PAYLAŞIYORUM"

Nursel Ergin, daha sonra saçlarının uzadığı görülen güncel bir paylaşımda bulundu ve sevenlerine; "Hepsi geçecek... Bunları motive olun, kendinizi sürece hazırlayın diye paylaşıyorum. Mesaj kutusu kanser hastalarından gelen yardım çığlıklarıyla dolu. Güç sizde... Güçlü olun. Kendinizi sürekli motive edin. Her şey düzelecek. Kendinizi bir tek kendiniz kurtarabilirsiniz" sözleriyle seslendi.