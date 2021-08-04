"Yeşilçam'da para kazanmak mümkün değildi"

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Canlandırdığı kötü adam karakterleriyle adını tüm Türkiye'ye duyuran Yeşilçam’ın efsane ismi Nuri Alço, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Dur Bi Dinle' adlı programına konuk olan Alço, kariyer yolculuğunu anlattı.

"İlk işim bankacılıktı." diyen Nuri Alço, "Eskişehir Bankası’nda çalıştım iki sene, daha sonra ilaç mümesilliği yaptım. Çok zor işti ama firma satış elemanı olarak fiziği güzel insanları seçiyordu. İki sene kadar bu işi yaptım. Daha sonra fotomodellik ve sinema oldu." ifadelerini kullandı.

İlk başrolünü Türker İnanoğlu’ndan alan Alço, "Senin nasıl bir oyuncu olduğunu biliyorum, onun için senaryoya gerek yok.’ dedi. ‘Peki çizgim nedir, Tarık Akan başrol olan bir insan, ben nasıl oluyorum?’ diye sordum. Filmin başından sonuna kadar Tarık Akan 4 gün çalıştı, polis emniyet müdürünü oynuyordu. Biz 22 iş gününde filmi bitirdik. Türkiye’nin hasılat rekoru kıran filmlerinden biri ‘Kayıp Kızlar…’ Arkasından Hülya Avşar ile Tele Kızlar’ı çektik… Bu şekilde devam etti kariyerim." şeklinde konuştu.

"KARİYERİM BU ŞEKİLDE BAŞLADI"

Kötü adam karakteri için tereddütleri olan Alço, Türker İnanoğlu’nun kendisini ikna ettiğini söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan ünlü oyuncu, "Türker Abi, ‘Kötü adamı oynayacaksın’ dediğin de tereddüt ettim. Çok büyük bir olay, o karakter çok kötüydü. Ben de gayet çizgisi düzgün bir insanım, ‘nasıl oynarım’ diye düşündüm. Ailem de bu konularda tutucuydu… Çok düşündüm Türker abiye de ‘hayır’ demek mümkün değil, ‘Seni bir iyi rolde, bir kötü rolde oynatacağım. Onu ayarlayacağım, bundan sonra da Alev Alev’i çekeceğim’ dedi. Ben de kabul ettim. Biz başka filmlere başladık, bir baktım ‘Alev Alev’ filmi çekiliyor. Tarık Akan, Cüneyt Arkın, Gülşen… Beraber çekiyorlar ‘Nasıl oldu?’ diye sordum. ‘Sen hiç karışma yakaladım, gayet iyi’ dedi… Bu çizgiyi o zaman belirledik. Tipi güzel. İyi bir fiziği, kuşamı olan kötü adam karakteri yaratıldı. Yeşilçam’da bu düzeyde kötü adam yoktu. Kariyerim bu şekilde başladı." dedi.

"ÇOK BÜYÜK ZORLUKLAR ÇEKTİK"

Yeşilçam döneminde sinemadan para kazanmanın mümkün olmadığını belirten Alço, dönem oyuncularının bugün çok zor şartlar altında yaşadıklarını söyledi.

Nuri Alço, "O zaman sinemadan para kazanmak çok mümkün değildi. Kıyafetlerimizi kendimiz alıyorduk, sete arabayla gitmek falan yoktu. Taksim’de Yeşilçam Sokağı’nda toplanır, oradan minibüse binerdik. Orası o zaman tam curcunaydı. Herkes kıyafetiyle hazır bir şekilde gelirdi. O zaman Cüneyt abi bile üç film için 10 bin liraya anlaşmıştı. Film başına 3 bin lira gibi bir şeye geliyordu. Ben hep zengin adamı oynuyorum, İtalya’dan giyiniyorum. Aksesuarı falan gören ‘Abi nereye, ev mi taşıyorsun?’ derdi. Kıyafetleri hep kendi paramızla alırdık. Minibüse geç kalanın taksi tutup gelmesi gerekiyordu. Çok büyük zorluklar çektik. Varillerde ateş yakıp ısınırdık, ama o günler özleniyor şimdi. O dönem kazandığım paranın yüzde 70'i kıyafete gitti." şeklinde konuştu.

"ÜÇ AY CEZAEVİNDE BOŞUNA YATTIM"

1989’da iş adamı Adnan Sapmaz’a çek karşılığında kokain temin ettiği iddiasıyla tutuklanan Alço, olayın aslını da anlattı. Usta oyuncu, "O zaman idamla yargılandım. Benim öyle bir şeyle hiç ilgim yok. O zaman bazı kişilerle gezip, dolaşmam bu tür olayları başıma açtı. Tabii filmde de bu tip karakterde rol aldığım için büyük olay oldu. İfademi aldılar, bir sorun olmadığı için serbest kaldım. Üç ay kadar cezaevinde boşuna yattım. İkinci mahkemede saldılar. Ben hayatımda sigara bile kullanmam." dedi.

"YEŞİLÇAM OYUNCULARINA TEKLİF GELMİYOR"

Nuri Alço, sözlerini, "Yeni dönemde Yeşilçam oyuncularına teklif gelmiyor. O kadar yetenekli insan var ama çoğu aç. Çok zor durumdalar, ben yine idare ediyorum. Film, reklam, açılışlarla… Zaten Yeşilçam’dan çok az kişi kaldık. Bugüne kadar çektiğim filmlerden telif hakkı da alamadık. 200-250 film çektik. Hala yayınlanıyor ama bize gelen bir şey yok. Birçok yapım firmasını da ziyaret ediyoruz ‘Tamam’ diyorlar, söz veriyorlar sonra ses çıkmıyor. Bu sadece benim başıma gelmiyor, birçok Yeşilçam oyuncusunun başına geliyor." şeklinde noktaladı.