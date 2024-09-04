"BEN BÖYLE BİR ŞEY DEMEDİM"

Nuri Alço, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Sevgili kızım Anjelik ile sürekli irtibat halindeyiz. Bugün hakkımızda çıkan 'Anjelik'ten Nuri Alço'ya sert sözler, prim kasıyor' tarzında yazılan haberleri okudum ve ciddi anlamda üzüldüm. Bunun üzerine Anjelik beni aradı 'Ağabey, böyle haberler çıkmış. Ben böyle bir şey demedim, haberin olsun' dedi. Anjelik benim elimde doğdu sayılır, ilk adımlarını ben attırdım. Onlar benim ailem. Üzüntümün tarifi yok.